Die Pogromnacht am 8. November 1938 in Hann. Münden

Eine Kakofonie der Gewalt riss in den späten Abendstunden des 8. November 1938 – und damit einen Tag früher als in vielen anderen Städten – in der Hinterstraße (Hinter der Stadtmauer) zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf.

Stiefelabsätze treten über gebrochenes Glas. Schreckensschreie, wildes Brüllen, Scheppern, Klirren. Was spielte sich da ab?

Nervöse Blicke aus dem Fenster: Sieben bis acht SA-Männer machten sich am Gebäude der jüdischen Gemeinde zu schaffen, verschafften sich Zutritt in das Haus. Brachen in das Gemeindebüro ein, verwüsteten dessen Einrichtung, entwendeten Bargeld.

Ein Wortgefecht schwoll an. Dachdeckermeister Freudenberg aus dem Nachbarhaus mischte sich ein. Keinesfalls dürfte hier Feuer gelegt werden, da ein Brand unkontrollierbar sei.So zertrümmerte der Furor die Einrichtung der Synagoge mit roher Gewalt. Thoraschrein und die Thora brannten bald auf dem Tanzwerder, neben anderem transportierbaren Inventar.

Aus den Betten geworfen und in ihrem Nachtzeug auf die Straße getrieben, wurde das Ehepaar Max und Betty Grünklee, 67 und 65 Jahre alt, mit Tochter Adelheid, sowie auch Moritz Grünklee, der 57 Jahre alte Bruder von Max. Die alleinstehende Rentnerin Luise Eicke, die im ersten Geschoss wohnte, blieb von direkter Gewalt verschont, sie war nicht jüdisch. Polternd schlug ein ganzer Schrank samt Inhalt in der Wohnung der Grünklees auf dem Fußboden auf.

Die Polizei im Rathaus schritt nicht ein. Synagogenvorsteher Julius Löwenthal wurde bei seinem Versuch Anzeige zu erstatten mit dem Hinweis abgewiesen, dieses sei ein gerechtfertigter Racheakt für die Ereignisse von Paris. In einer Verzweiflungstat hatte Herschel Grynszpan auf einen deutschen Beamten in der Pariser Botschaft geschossen. Noch rang Ernst von Rath um sein Leben, da verübten bereits SA Männer taggleich in Kassel am 7. November 1938 eine Orgie der Gewalt gegen Juden.

Doch die perfide Regieanweisung wurde so gesteuert, dass all das als blanker Volkszorn aussehen sollte. Regie führten hingegen SA-Verbände. Unter der SA war eine Massenorganisation zu verstehen, die unter dem Motto „die Straße frei den braunen Bataillonen“ maßgeblich den Straßenwahlkampf der NSDAP führte und Angst und Schrecken gegenüber Andersdenkenden verbreitete. Deren Hass auf Juden entlud sich unter staatlicher Anordnung bereits am 01. April 1933 mit dem Boykott jüdischer Geschäfte.

Nunmehr mit polizeilichen Vollmachten ausgestattet, oblag es ihnen fast nach Gutdünken, Menschen zu verhaften, zu foltern und zu drangsalieren.

Nicht jeder war ein gewaltbereiter Schläger. Viele sahen sich um ihrer Karriere Willen berufen, einer NS-Gliederung beizutreten und entwickelten sich zum „Schläfer“.

In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 machten sich SA-Männer über Max und Moritz Grünklee her, die in „Schutzhaft“ genommen wurden.

50 000 jüdische Männer sollten für den Tod von Ernst von Rath vom 9. November 1938 eine besondere Abreibung erhalten. 22 jüdische Männer verschleppte man, bisweilen schwer misshandelt, in das Gerichtsgefängnis Göttingen.

