Polizei fasst Moped-Dieb: Durchsuchung in Hann. Münden

Von: Jens Döll

Eine grüne Simson, ähnlich der auf dem Bild, wurde in Münden sichergestellt. © Polizei Göttingen

Durchsuchung in Hann. Münden: Die Polizei fand eine gestohlene Simson in einer Garage. Es wurde in Friedland gestohlen

Hann. Münden/Friedland – Ein in Friedland gestohlenes Moped der Marke Simson ist am Dienstag (04.07.2023) in Hann. Münden im Zuge einer Durchsuchung bei einem 33-Jährigen sichergestellt worden.

Hann. Münden: Polizei findet Simson in Garage

Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Auf die Spur des mutmaßlichen Kleinkraftrad-Diebes kam die Polizei Friedland durch einen anonymen Hinweis, der am Dienstagmorgen bei der Dienststelle in Groß Schneen einging.

Noch am selben Tag schritten Beamte des Polizeikommissariats Hann. Münden mit einem von ihren Friedländer Kollegen über die Göttinger Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht beantragten und erlassenen Durchsuchungsbeschluss zur Tat, so die Polizei. Mit Erfolg. Die Mündener Beamten stießen am Nachmittag in der Garage des 33 Jahre alten Mannes auf die gestohlene Simson.

Die Simson, auch liebevoll „Sachsen Harley“ gerannt, wurde am Donnerstag, 15. 06.2023, an den Oppermannschen Kiesteichen im Gemeindegebiet Friedland gestohlen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und von einem angeforderten Abschleppunternehmen abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Jens Döll)

