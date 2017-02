Polizei stoppt neun Alkohol- und Drogensünder in Göttingen und Münden

Hann. Münden/Göttingen. Bei Verkehrskontrollen in Göttingen und Hann. Münden haben Polizeistreifen am Wochenende neun unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehende Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

In Hann. Münden erwischten die Beamten am Sonntag gegen acht Uhr einen 26 Jahre alten Fahrer eines Daimler-Benz in der Wilhelmshäuser Straße. Nach einem positiven Drogenvortest wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

In Göttingen gingen den Polizeistreifen am Sonntag fünf Pkw-Fahrer ins Netz. Bei vier Fahrzeuglenkern im Alter zwischen 20 und 27 Jahren verliefen Drogenvortests positiv. Bei einem 53-jährigen Smart-Fahrer stellten die Polizisten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,88 Promille fest.

Zudem wurden am Wochenende drei alkoholisierte Radfahrer angehalten. Die Radler im Alter zwischen 21 und 27 Jahren hatten Werte zwischen 1,64 und 1,80 Promille.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit oder Drogeneinfluss im Verkehr ein.

