Polizei sucht nach 67-jährigen Friedemann Tlatlik aus Hann. Münden

Hann. Müden. Die Polizei sucht den 67 Jahre alten Friedemann Tlatlik aus Hann. Münden. Er wird seit Sonntagabend vermisst. Die bisherige Suche verlief erfolglos.

Seit Sonntagabend wird Friedemann Tlatlik aus Hann. Münden vermisst. Wie die Polizei am Montagabend mitteilt, verließ der 67 Jahre alte Mann am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr sein Wohnhaus am Sichelnsteiner Weg, um im Wald Pilze sammeln zu gehen. Am Abend kehrte er allerdings von dort nicht zurück.

Die Familie des Mannes erstattete am Montagmorgen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Bisherige Suche verlief erfolglos

Mit Spezialhunden startete die Polizei sofort umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem im angrenzenden Waldgebiet "Galgenberg". Mehrere Rettungsstaffeln des ASB, des DRK, der Malteser und der Johanniter aus Braunschweig sowie 60 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Hann. Münden waren bis zum Einsetzen der Dunkelheit im Einsatz. Die Suche wird am Dienstag fortgesetzt.

Unglücksfall nicht ausgeschlossen

Die Polizei teilt mit, dass nach bisherigen Erkenntnissen ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden kann.

Herr Tlatlik ist 1,86 bis 1,88 Meter groß, kräftig und hat graues Haar sowie eine Halbglatze. Er trug zuletzt eine dunkle Jogginghose, ein kariertes Hemd sowie Gummistiefel.

Wer den Aufenthaltsort des Vermissten kennt, soll sich umgehend bei der Polizei melden.

Kontakt: Tel. 05441/9510 oder Notruf 110