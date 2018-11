Polizisten beleidigt, Randale und Diebstähle: 19-Jährige in Hann. Münden vor Gericht

Wegen Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Beleidigung von Polizeibeamten und einer Kassiererin muss sich eine heute 19-Jährige vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Hann. Münden verantworten.

Die ihr vorgeworfenen Taten soll sie zwischen März 2017 und Mai 2018 zum Teil mit anderen begangen haben. Dabei kam es auch zu Randalierereien in der Mündener Innenstadt. So soll sie mit einem Mittäter, gegen den ein gesondertes Verfahren läuft, im Oktober 2017 am Mündener Rathaus mehrere Scheiben eingeschlagen haben und vor einem Geschäft in der Langen Straße nach einem Streit mit einer Bekannten nachts Blumen aus Töpfen herausgerissen und eine Vase zerschlagen haben.

Bei mehreren der ihr vorgeworfenen Taten war sie betrunken, bei einem Ladendiebstahl ging es darum, sich Alkohol zu beschaffen. So soll sie eine Flasche Wodka und eine Dose mit einem alkoholischen Getränk gestohlen haben.

Für die 19-Jährige gilt noch das Jugendgerichtsgesetz. Sie ist als Heranwachsende angeklagt, bei einer der ihr vorgeworfenen Taten war sie noch 17, bei anderen gerade erst 18 Jahre alt. Bei der Mündener Polizei ist die junge Frau mittlerweile von zahlreichen Einsätzen her bekannt. Immer wieder, so Zeugen, sei es dabei auch zu Beleidigungen gekommen. So auch im März 2017, als sie eines Abends torkelnd an der Wilhelmhäuser Straße in Münden mit einem Bekannten unterwegs war und versuchte, sich einer Personenkontrolle durch eine Polizeistreife zu entziehen. Dabei soll sie die Polizisten bespuckt und mit Schimpfwörtern beleidigt haben. In dem Verfahren hat das Gericht auch einen ärztlichen Sachverständigen hinzugezogen, dessen Gutachten über die 19-Jährige Gegenstand einer der nächsten beiden Verhandlungstage sein wird. Der Prozess wird am 28. November fortgesetzt.