Ein Prosit gegen Drogen: Lehrer informierten Schüler über Gefahren

Experten sprachen mit Schülern der Berufsbildenden Schulen Münden über Alkohol und Drogen. Eine ehemalige Schülerin berichtete von ihrem Absturz.

Cannabis rauchen, Ecstasypillen schlucken und Geld beim Glücksspiel verzocken: Eine ehemalige Schülerin berichtete an den Berufsbildenden Schulen Münden beim Präventionstag „Sucht und Drogen“ von ihrem Absturz. „Es ist schon krass, wie schnell man abhängig werden kann. Das geht schneller, als man denkt“, sagte der 16-jährige Konstantin (Alle Schülernamen geändert).

Experten und Lehrer klärten die Jugendlichen über Gefahren und Risiken von Alkohol- und Drogenkonsum auf. „Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger“, sagte Schulsozialpädagogin Susanne Smetan. Suchtberater sprachen mit den Schülern über Cannabis.

Der Jugendschutz vom Landkreis Göttingen thematisierte den Umgang mit Alkohol und anderen Drogen. „Wir wollen nichts verteufeln, sondern objektiv informieren“, so Smetan. Sie machte mit den Jugendlichen ein Kiffer-Quiz.

"Meistens lachen wir darüber"

Beratungslehrer Carsten Huber zeigte mehrere Kurzfilme der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über Alkoholkonsum. Die Schüler sollten einschätzen, wie sehr die Filmszenen ihren eigenen Erfahrungen entsprechen.

„Wir sind nicht blauäugig. Wir wissen, dass auch unsere Schüler Kontakt zu solchen Dingen haben“, sagte Smetan – so auch Melanie. Die 17-Jährige ist mit ihren Freunden öfters auf Partys unterwegs. Die Clique lässt den Alkohol gerne mal fließen. „Es kommt regelmäßig vor, dass Freunde sehr betrunken sind. Meistens lachen wir dann darüber“, sagt die Schülerin.

Sie kenne ihre eigenen Grenzen und mache sich keine Gedanken über einen ausufernden Alkoholkonsum. So geht es nicht jedem. „Wir wollen den Schülern zeigen, was passieren kann, wenn es schlecht läuft“, sagt Huber. „Sie sollen betrunken nichts machen, was sie später vielleicht bereuen.“

Ein Verwandter stürzte mit chemischen Drogen tief

Jens hat erlebt, wie sehr Drogensüchtige abstürzen können. Ein Verwandter sei auf chemischen Drogen wie Kokain hängen geblieben. Er habe wenig geschlafen. Manchmal sei der Süchtige drei Tage am Stück wach geblieben. Zudem habe er unter Wahnvorstellungen gelitten. „Das war ein Schock für mich“, sagt Jens. Mittlerweile befände sich der Verwandte seit über einem Jahr in einer Entzugsklinik. „Ich will für ihn da sein. Er soll den familiären Rückhalt spüren. Wir halten zusammen“, so der 20-Jährige.

Leonie ist in ihrem Leben noch nie so sehr abgestürzt. Aber auch die 17-Jährige habe schon mal einen über den Durst getrunken. Damit sei jedoch schon länger Schluss. „Ich will es nicht mehr übertreiben“, sagt die 17-Jährige. Sie hofft auf eine Ausbildung bei der Polizeiakademie Hann. Münden.

Seit Leonie weniger trinkt, habe sie gemerkt, dass sie nüchtern viel entspannter feiern kann. Ähnlich sieht es Maurice. Mit 15 Jahren habe er Alkohol ausprobiert. „Aber es wurde zu viel.“ Heute trinkt der 23-Jährige zweimal pro Jahr – an seinem Geburtstag und an Silvester. „Ich habe gelernt, auch ohne Alkohol Spaß zu haben.“