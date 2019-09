Radprofis rasen durch den Raum Münden und Dransfeld

Auf der Weserbrücke Am Freitagnachmittag rollte die Deutschland-Tour auch über die Weserbrücke in Hann. Münden. Zuschauer hatten sich entlang der Strecke positioniert, um die Fahrer anzufeuern und ihnen, wenn auch nur für Sekunden einen gebührenden Empfang in der Drei-Flüsse-Stadt zu bereiten.

© Thomas Schlenz