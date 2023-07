Rat fasst Straßenausbausatzung neu: Diskussion um Beiträge für den Philosophenweg

Von: Jens Döll

Nein zu Straßenausbaubeiträgen: Mitglieder der Bürgerinitiative waren als Zuschauer bei der Ratssitzung im Welfenschloss dabei. © Jens Döll

Im Rat der Stadt Hann. Münden gab es eine Diskussion um die Straßenausbaubeiträge für den Philosophenweg. Dazu soll nun eine Sondersatzung geschlossen werden. Das führte zu Kritik in der Sitzung.

Hann. Münden – Straßenausbaubeiträge waren Thema in der jüngsten Ratssitzung der Stadt Münden. Dabei ging es um eine Neufassung, die sich nach den aktuellen gesetzlichen Richtlinien im Land Niedersachsen richtet.

Dabei wurde in die Satzung eingearbeitet, dass Zuschüsse – sei es vom Land, EU oder vom Bund – von der allgemeinen Summe der Bauarbeiten abgezogen werden. Es kommen nun also die Stadt und die Anlieger in „den Genuss“ dieser Förderungen. Auch wurde die Schonung oder Vermeidung einer wirtschaftlichen Überforderung der Beitragspflichtigen eingepflegt. Dabei geht es um eine sogenannte Verrentung, eine Art Darlehen.

Hann. Münden: Rat diskutiert über Straßenausbaubeiträge

Dabei gilt, so ist der Beschlussvorlage zu entnehmen, dass die Höhe des Zinssatzes bei einer Verrentung für die jeweilige Maßnahme entsprechend dem aktuellen Zinsniveau festgelegt wird. Natürlich ging es in der Ratssitzung auch um den kommenden Ausbau des Philosophenwegs und der befürchteten hohen Kosten für die Anlieger. Einige Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) gegen die Beiträge saßen im Publikum, erkennbar an ihren T-Shirts, auf denen die Abkürzung STRABS (Straßenausbausatzung) durchgestrichen ist. Sie fordern, dass die Stadt die Beiträge abschafft. Etwas, was in der aktuellen Haushaltslage nicht leistbar sei, so der Ratsvorsitzende Dr. Wilfried Kraft (SPD).

Im Zuge der Neufassung beschloss der Rat auch, dass die Verwaltung, zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Entwurf einer Abweichungs- oder Sondersatzung für die Ausbaumaßnahme Philosophenweg vorlegen soll. Der Beschluss über diese Satzung ist spätestens vor dem Entstehen der Beitragspflicht zu fassen, was grundsätzlich mit Eingang der Schlussrechnung der Fall ist, heißt es in der Beschlussvorlage. Kevin Barth aus der SPD-Fraktion im Rat und Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses begrüßte die Entscheidung. Damit werde die „Ungerechtigkeit beendet“. Den Mitgliedern der BI schien die Ratsentscheidung, die mit drei Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen wurde, nicht weit genug zu gehen.

BI: Rat will sich „aus der Verantwortung stehlen“

Karl-Heinz Golisch von der BI, der sich bei der Einwohnerfragestunde zu Wort meldete, sagte, dass er den Eindruck habe, dass sich „Rat und Verwaltung aus der Verantwortung stehlen wollen“. Obwohl sich Golisch im Nachgang für diese Äußerung entschuldigte, sorgte sie beim angesprochenen Gremium für Aufsehen.

„Ich finde diese Aussage – vorsichtig ausgedrückt – unfair“, so Vorsitzender Kraft. „Der Rat und die Ausschüsse machen sich sehr viel Gedanken“, fügte der pensionierte Richter hinzu. Gedanken seien beispielsweise: Wie entlaste man die Anwohner und wie können Anlieger gleich behandelt werden? Über den Auftrag an die Verwaltung, eine Sondersatzung auszuarbeiten, wenn die Arbeiten beschlossen sind, sagte Kraft: „Über ungelegte Eier pflegt dieser Rat nicht zu entscheiden.“

Bürgermeister Tobias Dannenberg (CDU) sagte dazu, dass er sich auf die „Zunge beißen“ müsse. Der Rat und die Verwaltung würden ihrer Aufgabe gerecht, hieß es vom Bürgermeister weiter. Dr. Joachim Atzert (SPD) betonte noch einmal, dass Rat, Verwaltung und der Bürgermeister „alles erdenkliche tun, um die Kosten für die Anwohner im Philosophenweg zu minimieren.“

„Es ist ungeschickt, die Leute, von denen man etwas will, zu beleidigen“, schob Kraft nach der Entschuldigung von Golisch noch nach. Anhand der lebhaften Diskussion zeigt sich: Die Straßenausbaubeiträge im Philosophenweg werden noch lange Thema in Münden sein. (Jens Döll)

