Zigarettendiebe gefasst: Auch Taten im Raum Hann. Münden verübt

Von: Jens Döll

Am Waldrand entsorgt: Dieses aufgebrochenen Zigarettenautomaten hatten Wanderer zwischen Wanfried und Aue 2020 gefunden. (Archiv) © Gebhard/nh

Mutmaßliche Zigarettendiebe wurden von der Polizei in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) gefasst. Sie sollen auch Taten in Hann. Münden verübt haben. Auch zahlreiche Diebstähle im Raum Eschwege sollen auf ihr Konto gehen.

Werra-Meißner/Hedemünden – Im Werra-Meißner-Kreis und auch im Raum Hann. Münden wurden in vergangener Zeit mehrere Zigarettenautomaten komplett gestohlen.

Hedemünden: Zwei Automaten im April gestohlen

Die Polizei in Eschwege meldet nun einen Ermittlungserfolg. Dabei wurden vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ursache dafür sei der Diebstahl von zwei Zigarettenautomaten am 11.04.2023 im Bereich Hann. Münden gewesen, so die Polizei am Donnerstag. Im Rahmen der Fahndung fiel ein Auto mit Anhänger auf, das ein Eschweger Kennzeichen hatte.

Die an der Fahndung beteiligten Polizisten der Polizeidirektion Werra-Meißner entdeckten das Fahrzeuggespann auf der Bundesstraße 27 (B 27) in Höhe von Albungen und hielten es kurz darauf in Eschwege an der Niederhoner Straße an, um es zu kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Menschen, drei von ihnen wohnen in Eschwege, eine Person in Wehretal. Es handelte sich dabei um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren.

Eschwege: Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Zwei weitere Verdächtige, welche nach der Tat in Hann. Münden das Fahrzeug verlassen hatten und dann aus Friedland mit dem Zug nach Eschwege gefahren sein wollen, erschienen im Nachgang freiwillig bei der Polizeistation in Eschwege. Dabei handelt es sich um einen 28-Jährigen und eine 24-Jährige, die ebenfalls in Eschwege wohnen. In den Vernehmungen räumten die sechs Tatverdächtigen dann ein, neben den beiden Diebstählen in Hedemünden, noch insgesamt elf weitere Taten begangen zu haben, bei denen Zigarettenautomaten komplett gestohlen wurden.

Die Automaten wurden im Anschluss meistens in Feld- und Waldgebieten aufgebrochen. Bei den zugegebenen Taten handelt es sich um die Tatorte in Waldkappel (zweimal), in Eltmannshausen (zweimal), Hoheneiche, Langenhain, Vockerode, Wellingerode, Kleinalmerode (zweimal) und Wendershausen. Der Gesamtschaden der eingeräumten Taten beläuft sich auf etwa 65 000 Euro.

Polizei in Eschwege ermittelt wegen 36 Diebstählen von Zigarettenautomaten

Zudem ermittelt die Polizei nun auch in weiten Fällen von Zigarettendiebstählen in der Umgebung. Dazu zählen auch Taten im Raum Geismar in Thüringen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Werra-Meißner wurden bislang 36 Straftaten angezeigt, bei denen die Automaten komplett entwendet oder aber direkt aufgebrochen wurden. (Jens Döll)

