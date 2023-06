A7: Wassermassen führten zu Chaos auf Autobahn

Raum Hann. Münden: Viele Feuerwehreinsätze wegen Sturm in Münden und Straufenberg

Von: Jens Döll

Die Feuerwehr Staufenberg musste Geäst von der Kreisstraße 222 in Höhe des Wanderparkplatzes räumen. © Feuerwehr Staufenberg

Ein heftiger Sturm fegte am Mittwochabend (21.06.2023) über die Region. Die Feuerwehren mussten wegen umgefallener Bäume und Überschwimmengen ausrücken.

Altkreis Münden – Ein Unwetter zog am Mittwochabend (21.06.2023) über den Altkreis Münden. Ab etwa 18 Uhr waren die Feuerwehren in Hann. Münden und Staufenberg im Einsatz. Die Feuerwehren der Samtgemeinde Dransfeld mussten zu keinen Einsätzen ausrücken.

Hann. Münden: Frau aus misslicher Lage gerettet

Die Mündener Kernstadtfeuerwehr war an der Kohlenstraße im Bereich Richtung Steinberg am Abzweig nach Nienhagen im Einsatz. Eine Autofahrerin saß dort mit ihrem Wagen wegen umgestürzter Bäume auf der Straße fest, so Stefan Rasche von der Kernstadtwehr. Die Feuerwehrleute setzten eine Motorkettensäge und eine Seilwinde ein, um den Weg freizuräumen. Laut Rasche wurde das Fahrzeug nicht beschädigt, die Frau nicht verletzt. Hinzu kamen noch zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Davon berichtete Lutz Hannemann, der stellvertretende Gemeindebrandmeister von Münden. Er zählte zehn Einsätze. Am Vogelsang in Münden war die Straße überflutet. Auch ein überfluteter Keller wurde gemeldet, allerdings erst Donnerstagmorgen (22.06.2023), als die Bewohner es bemerkten.

Wasser lief von der Autobahn 7 im Bereich der Unterführung zwischen Hedemünden und Lippoldshausen. Starkregen führte zu Verkehrsbehinderungen im Altkreis am Mittwochabend. © Christian Mühlhausen

In Laubach stürzte am Talweg ein Baum auf die Straße und wurde von der Ortsfeuerwehr beseitigt. In Hedemünden gab es insgesamt sechs Einsätze. Beispielsweise war auf der Bundesstraße 80 in Richtung Gertenbach ein Baum auf der Fahrbahn. Außerdem stürzte auch Geröll in Schlamm auf die Bahnstrecke bei Hedemünden, dies wurde aber durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn beseitigt, so Hannemann.



A7: Wassermassen führten zu Chaos auf Autobahn

A 7: Im Bereich Lutterberg musste die Feuerwehr Staufenberg die Straße frei machen. © Feuerwehr Staufenberg

Auch die Wehren in der Gemeinde Staufenberg rückten im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 21 Uhr zu 13 Einsätzen aus. Das berichtet Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley. Zweimal fielen Bäume auf Autos, dabei wurde niemand verletzt. Ein Dach wurde durch Sturm abgedeckt, Keller waren vollgelaufen. Auch auf der A7 führte der Starkregen zu Behinderungen. In Fahrtrichtung Norden, circa 800 Meter von der Anschlussstelle Lutterberg entfernt, lag ein großer Ast auf der Fahrbahn. Zudem war die Autobahn mit Schlamm und Wasser geflutet. An der Auffahrt zur Autobahn lag außerdem ein Baum auf einem Straßenschild.

Altkreis Münden: In Dransfeld bleib es ruhig

Ein Sturm fegte über den Altkreis Münden am Donnerstagabend. Vor allem Hann. Münden, sowie die Ortsteile der Stadt, und Staufenberg wurden getroffen. Im Gebiet der Samtgemeinde Dransfeld regnete es zwar, aber laut Feuerwehrsprecher Matthias Freter gab es keine Einsätze wegen Sturm in diesem Bereich.

Einsatz auf der Kohlenstraße: Eine Frau war wegen umgestürzter Bäume in ihrem Auto gefangen. Sie wurde nicht verletzt, die Feuerwehr Münden befreite sie am Donnerstag. © Feuerwehr Hann. Münden

Christian Mühlhausen, Landwirt aus Lippoldshausen, berichtet, dass ein Apfelbaum auf den Verbindungsweg zwischen Hedemünden und Lippoldshausen gefallen ist. In Lippoldshausen brach ein großer Ast einer Linde ab und stürzte auf den Weg in der Feldmark. Wassermassen flossen von der Autobahn 7 an der Unterführung im Bereich Hedemünden nach Lippoldshausen, berichtet Mühlhausen weiter.

Staufenberg: Absperrungen ignoriert

Philipp Vogeley, Sprecher der Feuerwehren in Staufenberg, fügte seinem Bericht über die Einsätze im Gemeindegebiet Staufenbergs hinzu, dass zahlreiche Menschen Absperrungen am Donnerstagabend ignorieren und diese auch entfernten. In der Gemeinde waren insgesamt 90 Feuerwehrleute zu 13 Einsätzen gerufen worden.

Ein großer Ast einer Linde stürzte bei Lippoldshausen auf einen Weg. © Christian Mühlhausen

Auch in den benachbarten Landkreisen gab es zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren. In Gertenbach, einem Ortsteil von Witzenhausen, war der Bahnverkehr beeinträchtigt. Laut der Polizei im Werra-Meißner-Kreis wurde gemeldet, dass ein Personenzug vor dem Ort Gertenbach steht. Die Bahnstrecke sei voll gesperrt. Dementsprechend wurden der Notfallmanager der Deutschen Bahn und die zuständige Bundespolizei in Kenntnis gesetzt. In den späten Abendstunden wurde die Strecke für den Bahnverkehr wieder freigegeben, heißt es weiter. Auch in Hedemünden sei Schlamm und Geröll auf den Gleisen ein Problem gewesen, so Lutz Hannemann, der stellvertretender Stadtbrandmeister Mündens. (Jens Döll)