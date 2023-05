Fall in Hann.Münden: Rechner mit 34 000 kinderpornografischen Bildern und Videos

Amtsgericht verurteilt 34-Jährigen wegen Kinderpornografie

+ © Arne Dedert/dpa Aufwendige Ermittlungsarbeit: Die Suche nach kinderpornografischem Material im Internet und die Suche nach ihrer Herkunft (Symbolbild). © Arne Dedert/dpa

Auf der Suche nach Straftätern, die aus dem Internet kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos herunterladen, gelingt es den Ermittlern immer öfter, sie zu überführen. In Münden stand ein 34-Jähriger vor Gericht.

Hann. Münden – Fast zehn Jahre war ein heute 34-Jähriger im Internet und auch im sogenannten Darknet, einem verborgenen Teil des Netzes, auf der Suche nach kinder- und jugendpornografischen Bildern unterwegs. Das ging solange, bis ihm die Ermittler mit zwei Wohnungsdurchsuchungen das Handwerk legten. Eine fand im Februar 2020 statt, eine weitere im Mai 2021.

Bis dahin hatte der Mann, der keine Kinder hat und auch in keiner Beziehung lebt, 38 000 Bilder und Videos mit pornografischen Darstellungen von Kindern und Jugendlichen auf Computer, Festplatten und Smartphones heruntergeladen.

Die große Masse, 34 000 Dateien, zeigte Kinder. Darunter, so Strafrichter Matthias Thielbeer, auch solche, auf denen der schwerste Missbrauch selbst von Kleinstkindern zu sehen sei. Das Schöffengericht am Mündener Amtsgericht hat den 34-Jährigen, der im Raum Hann. Münden lebt, dafür jetzt zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt, die es auf drei Jahre zur Bewährung aussetzte.

Zudem wies ihn das Gericht an, eine Therapie zu absolvieren, um seine pädophilen Neigungen behandeln zu lassen. Ferner muss er jeden Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel melden sowie die Kosten des Verfahrens tragen.

Dass es bei einer Bewährungsstrafe blieb, die Staatsanwaltschaft hatte für eine deutlich höhere Haftstrafe ohne Bewährung plädiert, begründete das Gericht mit mehreren Punkten, die für den Angeklagten gesprochen hätten. Positiv wertete das Gericht, dass der Angeklagte ein volles Geständnis abgelegt hatte und damit das Verfahren erheblich beschleunigt habe. Zudem habe es bei dem 34-Jährigen Anzeichen von Reue gesehen und auch die Bereitschaft, sich einer Therapie zu unterziehen. „Ratsam wäre es schon“, hatte dieser eingeräumt.

Zugunsten des Angeklagten habe weiter gesprochen, dass er nicht vorbestraft sei und sich seit den Durchsuchungen nichts mehr habe zuschulden kommen lassen. Vor Gericht hatte der Mann gesagt, dass er seitdem aufgehört habe, sich solche Bilder zu beschaffen. „Ich will damit heute nichts mehr zu tun haben.“

Für den Angeklagten wertete das Gericht zudem, dass er inzwischen einer geregelten Arbeit nachgehe. Er arbeitet in Teilzeit in einem Unternehmen als Maschinenführer. Nach seinem Hauptschulabschluss hatte er zunächst eine dreijährige Tischlerlehre absolviert, später aber in sehr unterschiedlichen Jobs gearbeitet, unterbrochen immer wieder von Phasen der Arbeitslosigkeit.

Gerade dann, wenn er ohne Job gewesen sei, habe er viel Zeit am Rechner verbracht mit normalen Spielen, aber auch auf der Suche nach Kinderpornografie. Drei bis vier Stunden pro Tag habe er das Netz danach durchforstet.



2014 sei in allgemein zugänglichen Chats sein Interesse geweckt worden, er habe Bilder zugeschickt bekommen und dann selbst angefangen, gezielt danach zu suchen. Dafür hat er sich auch informiert, wie er ins Dark-net, einem verborgenen Teil des Internets, kommt. Und dann habe er einfach immer weiter gemacht. Auf der anderen Seite räumte er ein, dass er auch Schuldgefühle gehabt habe, wenn er sich die Bilder angesehen habe. Dennoch habe er nicht aufhören können.



Für die Staatsanwaltschaft zählte die „unglaublich hohe Zahl“ der Dateien, es waren rund 34 000, der lange Zeitraum, in dem er solche Bilder heruntergeladen hat, die Schwere der abgebildeten Misshandlungen und die kriminelle Energie, mit der er auch im Darknet gesucht hat, zu den Gründen, für eine höhere Strafe zu plädieren. Zudem habe er keine wirkliche Reue gezeigt, sondern trotz Schuldgefühlen weitergemacht. Aufgehört habe er erst mit Blick auf die möglichen Konsequenzen nach den Durchsuchungen.



So forderte die Staatsanwaltschaft für den Mann eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten ohne Bewährung.

(Ekkehard Maass)