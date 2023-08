Prozess in Münden: Rechner voller Missbrauchsbilder

Von: Ekkehard Maass

Auf Rechnern des Angeklagten sollen sich kinder- und jugendpornografische Dateien befunden haben (Symbolbild) . © Dominic Lipinski/dpa

Ein 55-jähriger Mann soll über 36 000 kinder- und jugendpornografische Dateien auf Rechner, Festplatten und Smartphones heruntergeladen haben. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Hann. Münden – Wegen des Besitzes und des Verbreitens kinder- und jugendpornografischer Bilddateien muss sich derzeit ein 55-jähriger Mann aus dem Raum Hann. Münden vor dem Amtsgericht Hann. Münden verantworten. Laut Anklage soll er eine solche Datei in einer Whats-App-Gruppe verbreitet haben. Zudem soll er sich über 36 000 kinder- und jugendpornografische Dateien auf Rechner, Festplatten und Smartphones heruntergeladen haben.

Die Datenträger hatten Ermittler Anfang Juni 2021 bei einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten sichergestellt. Darunter auch Videos, die den schweren sexuellen Missbrauch von Kleinkindern zeigen, wie Strafrichter Matthias Thielbeer dem Angeklagten im Verlauf der Verhandlung vorhielt.

Vor Gericht räumte der Angeklagte die Taten ein. In seiner Stellungnahme, bei der er sichtlich um Fassung rang, sagte er, dass er die volle Verantwortung für seine Taten übernehme. Er sehe ein, dass sein Handeln falsch war und bereue es total, dass durch sein Handeln Kindern und Jugendlichen unbeschreibliches Leid zugefügt werde.

Die Dateien habe er von Gleichgesinnten zugeschickt bekommen und aus dem Internet heruntergeladen. Auch die Einladung in die geschlossene Whats-App-Gruppe, in der es um den Austausch solcher Dateien ginge, habe er geschickt bekommen. An Details, wie es dazu kam, könne er sich aber nicht mehr erinnern. Die Mitglieder der Gruppe kannte er nicht.

Die große Masse an Bildern auf seinen Rechnern begründete er damit, dass es wie Sucht gewesen sei, solche Bilder zu sammeln und zu besitzen. Er habe nicht alles angeschaut, sondern zum Teil wahllos heruntergeladen und dabei den Überblick verloren. Um von dieser Sucht loszukommen, habe er inzwischen eine Therapie begonnen. Er habe Hilfe gesucht, um die Wurzeln seiner sexuellen Neigungen zu erkennen und mit ihnen umgehen zu können.

Aus verfahrenstechnischen Gründen wurde das Verfahren am Donnerstag ausgesetzt. Ein Termin, wann die Verhandlung fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. (Ekkehard Maass)

Kriminalstatistik: Die Fallzahlen steigen Wie aus der Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Göttingen hervorgeht, registrierten die Ermittler im vergangenen Jahr 161 Fälle von Kinderpornografie. Die Fallzahlen sind damit zwar auf demselben Niveau wie im Vorjahr mit 160 Fällen, aber gegenüber 2020 mit 108 Fällen deutlich gestiegen. Ursachen für den Anstieg der Fallzahlen sieht die Polizei „in einer deutlich verstärkten Anzeigebereitschaft und einer weltweit optimierten Internetauswertung“. Zum 1. Juli 2021 hat der Gesetzgeber den Paragraphen 184 b des Strafgesetzbuches über die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz kinderpornografischer Inhalte geändert und das Strafmaß verschärft.

Nun kann das Gericht bei Verbreitung solcher Inhalte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren verhängen. Bis dahin lag der Strafrahmen bei einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Auch der Besitz ist strafbar. In diesem Fall muss der Angeklagte mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren rechnen. Liegen die Taten vor dem 1. Juli 2021, gilt der bis dahin gültige Strafrahmen. Er sah eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Nach dem Strafgesetzbuch handelt es sich um Kinderpornografie, wenn die Bilder oder Videos (Schriften) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren, die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung oder die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes zum Gegenstand haben. (Ekkehard Maass)