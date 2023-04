Es funkte im Felsenkeller: Helga und Emil Diedrichs feiern Eiserne Hochzeit

Von: Petra Siebert

Teilen

Helga und Emil Diedrichs feiern heute ihre Eiserne Hochzeit im Kreise von Familie, Freunden und Bekannten. © Petra Siebert

Helga und Emil Diederichs feiern am Dienstag (25.04.2023) Eiserne Hochzeit. Die Eheleute leben in Reinhardshagen und lernten sich im Felsenkeller kennen.

Reinhardshagen – „Für das Foto setzen wir uns aber nicht auf Sofa“, sagt Helga Diedrichs (geborene Hönack), als das Zeitungsfoto für den Bericht der Eisernen Hochzeit anstand.

Helga und Emil Diederichs seit 65 Jahren verheiratet

„Dort zu sitzen, haben wir später noch genug Zeit“, ergänzt Ehemann Emil Diedrichs lachend. Das Paar feiert am Dienstag (25.04.2023) die Eiserne Hochzeit (65 Jahre). Neben der Familie, den drei Kindern, drei Enkeln mit Partnern und einem Urenkel gehören Verwandte, Freunde und Bekannte zu den Gästen. Die Beiden fühlen sich geistig und körperlich fit und meistern ihr Leben ohne fremde Hilfe. Kinder und Enkelkinder wohnen alle in der Nähe.

Das Jubelpaar blickt gerne auf die vergangenen Jahre zurück und die vielen schönen Momente werden am heutigen Tag wieder aufleben, wenn sie beim Lindenwirt in Weißehütte feiern.

Für die 83-Jährige aus Vaake ist der Feierort mit vielen Erinnerungen verbunden, denn dort hat sie als „Mädchen für alles“ gearbeitet. Begonnen hat die Romanze beim Tanz im Felsenkeller in Reinhardshagen. „Damals war das eine grüne Bretterbude, in der jedes Wochenende zum Tanz eingeladen wurde“, erzählt Emil Diedrichs.

Lange als Binnenschiffer unterwegs

Er schipperte als Binnenschiffer auf Weser, Fulda und Werra, erst als Steuermann, dann als Schiffsführer. So sahen sich die frisch Verliebten nicht so häufig. „Umso größer war die Freude, wenn ich mal wieder in Reinhardshagen war“, berichtet der heute 87-Jährige, der in Gottstreu geboren wurde und seit 1958 in Vaake lebt. Die Hochzeit stand an, eine Tochter wurde geboren. Als diese sechs Jahre alt war, schlug er seiner Frau vor, sie beide mit auf das Schleppschiff, es war die MS Hameln, zu nehmen. „Das waren unsere allerschönsten Jahre“, schwärmt Helga Diedrichs.

„Wir hatten dort viel Platz, mein Schwiegervater war ebenfalls als Schiffsführer auf dem Schlepper und der Neffe als Matrose“. Jeden Abend habe das Schiff in einem anderen Hafen angelegt, das sei sehr interessant und spannend gewesen. Einige Jahre später wechselte Emil Diedrichs zum Wasser- und Schifffahrtsamt nach Hann. Münden.

Seine Hauptaufgabe lag in der Streckenkontrolle. In der Zeit lebte die Familie bei Helga Diedrichs Eltern am Weserufer in Vaake. Doch mit dem Nachwuchs wurde es zu eng und so zogen sie 1965 in ihr Eigenheim, wo sie heute noch wohnen. Da war ausreichend Platz für die Familie mit drei Kindern. Während seiner 49 Berufsjahre hat er mehrere Menschen aus dem Wasser gerettet. Das waren drei Kinder, die in Vaake in der Weser von der Strömung mitgerissen wurden, zwei Geschwisterkinder, die in Heilbronn im Winter beim Spielen ins Hafenbecken gerutscht waren und zwei Studenten aus Holzminden, die von der Strömung unter eine Holzkonstruktion getrieben wurden.

Menschen aus dem Wasser vor dem Ertrinken gerettet

„Da musste ich blitzschnell zupacken und die Männer rausziehen, Zeit zum Überlegen gab es nicht“, erinnert sich Emil Diedrichs. Im Haus und dem großen Garten mit Teichanlage hat das Ehepaar einiges zu tun, und sie sind mit Freude dabei. Langeweile kennt das unternehmungslustige Paar nicht.

Für Helga Diedrichs ist es jedes Jahr eine Freude, wenn sie mit ihrer Tochter und den Enkelkindern an die Nordsee fährt. Ihr Mann versorgt sich dann alleine. Und eine Leidenschaft hat sie bis heute beibehalten: Mit Begeisterung widmet sie sich dem Handwerk des Spinnens an einem alten Spinnrad. Seit 35 Jahren gehört sie zur Spinnstubengemeinschaft und präsentiert die Spinnkunst auch gerne bei öffentlichen Veranstaltungen. Wunsch haben die Beiden. Noch lange gesund zusammen bleiben. (Petra Siebert)