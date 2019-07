Ruderer wollen Partnerschaft zum London-Stadtteil Hackney wiederbeleben

Mündener auf dem Weg nach England

Letzte Vorbereitungen für England: Lirion Djekovic und Pia Kaps bringen die britischen Kennzeichen an den Booten an.

Zwölf Mitglieder des Mündener Ruderverein haben sich am Freitag in Richtung England aufgemacht. Dort werden sie an zwei Regatten und einer Themsen-Wanderfahrt teilnehmen.