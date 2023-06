Rückzugsort für junge Uhus: Stadt schafft Ruhezone vor dem Hampeturm

Eulen

+ © Stefan Schäfer IMG_8633.jpg © Stefan Schäfer

Ein Uhu hat den Hampeturm bereits verlassen, der andere harrt noch aus. Damit sich die verbliebene Eule nach einem möglichen ersten Flugversuch zurückziehen kann, wurden Vorkehrungen getroffen.

Hann. Münden – Die namensgebenden Balzrufe waren bereits im Herbst vergangenen Jahres rund um den Hampeturm in Hann. Münden zu hören, nun wurden in einer Fensternische des Turmes zwei junge Uhus entdeckt. Das berichtet Hann. Mündens Stadtarchivar Stefan Schäfer, der aktiv im Naturschutzbund (NABU) Hann. Münden ist.

Auf Bestreben Schäfers, der von seinem Arbeitsplatz im Welfenschloss einen guten Blick auf den aktuellen Unterschlupf der Uhus hat, zäunte die Stadt am Donnerstag ein Areal vor dem Hampeturm ein. Der Archivar habe am Donnerstagmorgen beim Betreten des Turmes festgestellt, dass einer der Uhus die Brutstätte in circa 18 Metern Höhe verlassen hatte.

Ein Uhu ist bereits am Boden

„Der sitzt hier in den Wallanlagen vermutlich in einem Gebüsch“, sagte Schäfer, als er beim Aufstellen der Zäune mit anpackte. Nachdem die jungen Eulen ihr Nest verlassen, harren sie auf dem Boden aus und rufen nachts um Hilfe, erklärte Schäfer.

Damit machen sie Altvögel auf sich aufmerksam, die den Nachwuchs mit Beutetieren versorgen. Um dem noch im Turm befindlichen Uhu einen sicheren Rückzugsort zu bieten, falls er ebenfalls das Nest verlassen sollte, habe man sich vonseiten der Stadt dazu entschieden, einen Bereich vor dem Hampeturm mithilfe von Bauzäunen zu einer Ruhezone umzufunktionieren.

+ Das Areal vor dem Turm soll als Rückzugsort für die bisher in dem historischen Gebäude lebenden Uhus dienen. Das Gebiet eingezäunt haben unter anderem Stadtarchivar Stefan Schäfer und Ines Meyer von den Kommunalen Diensten. © Eike Rustemeyer

In der jetzt begonnenen Zeit der Verselbstständigung der Vögel bilden sich laut Schäfer das für das Fliegen notwendige Gefieder und die Flugmuskulatur vollständig aus. Sobald die Uhus flugfähig sind, könnten sie die Zäune ohne Probleme überwinden.

Stadt bittet um Rücksicht

Damit die besonders unter Artenschutz stehenden Uhus gefahrlos die letzten Entwicklungsschritte zur Selbstständigkeit machen können, bittet die Stadt um Rücksichtnahme, ergänzte Schäfer. Hundehalter werden aus diesem Grund darum gebeten, ihre Tiere beim Spaziergang in den Wallanlagen an der Leine zu führen.

Außerdem sollten die Jungvögel von Spaziergängern unberührt und ungestört bleiben. Dass Uhus in Städten aufwachsen können, habe die Vergangenheit schon häufiger bewiesen, sagte Schäfer. Derartige Erfolgsgeschichten habe es unter anderem in Marburg, Bad Soden am Taunus oder in Hildesheim gegeben. Aber auch in Hann. Münden sei dies seit 1989 dreimal gelungen. (Eike Rustemeyer)