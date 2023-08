BUND fürchtet Fischsterben in der Region Hann. Münden und fordert Notfallplan

Von: Thomas Schlenz

Albtraum-Szenario: Das massive Fischsterben im deutsch-polnischen Grenzfluss Oder soll sich an Werra und Weser nicht wiederholen. Als eine der Ursachen für die ökologische Katastrophe angenommen wird ein hoher Salzgehalt im Gewässer. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) fordert die Bundesländer im Einzugsgebiet der Weser auf, einen Notfallplan gegen ein aus seiner Sicht drohendes Fischsterben in Weser und Werra zu erlassen.

Hann. Münden – Da die Salzkonzentrationen in Weser und Werra ein Vielfaches höher seien als in der Oder und die Wassertemperatur sich wegen des kleineren Wasserkörpers viel schneller auf 20 Grad Celsius und mehr erhitze, befürchte der BUND, dass die Folgen eine Umweltkatastrophe noch größer sein könnten als im Jahr 2022 an der Oder.

Das zentrale Problem sei die Einleitung der salzhaltigen Abwässer durch K+S. An der Oder sei 2022 die Chloridkonzentration an der Messstelle Hohenwutzen (Brandenburg) kurz vor dem Fischsterben von etwa 170 auf über 300 Milligramm/Liter angestiegen. In die Werra seien nach der amtlichen Einleitergenehmigung für K+S bis Ende 2023 am Pegel Gerstungen aber sogar Chloridkonzentrationen bis zu 1820 Milligramm/Liter und ab 2024 bis zu 1700 Milligramm/Liter zulässig. Die bisherigen Bemühungen zur Salzreduktion durch K+S reichten nicht aus, um das Risiko der Katastrophe auszuschließen. Nötig sei vielmehr, dass der bisher auf die Konzentration von 300 Milligramm/Liter festgelegte Zielwert für den „guten ökologischen Zustand“ von den Bundesländern im Rahmen der amtlichen Bewirtschaftungsplanung auf den Wert der bundesweit geltenden Oberflächengewässerverordnung von 200 Milligramm/Liter abgesenkt werde. Das Unternehmen K+S wies die Vorwürfe zurück. Das Bundesumweltministerium gebe als die wahrscheinlichsten Ursachen für das massenhafte Fischsterben in der Oder im August 2022 hohe Nährstoffgehalte, einen sprunghaft gestiegenen Salzgehalt und erhöhte Temperaturen an, die in Kombination mit lang anhaltenden Niedrigwasserbedingungen in der Oder und weiteren Faktoren zu einer massiven Vermehrung der Brackwasseralge Prymnesium parvum (Goldalge) geführt hätten. „Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass es in Werra und Weser zu einem vergleichbaren Fischsterben wie an der Oder kommen kann. Die Kombination mehrerer Faktoren, die als mögliche Ursache für das massive Algenwachstum in der Oder in Frage kommt, ist in der Werra und Weser nicht gegeben. Unsere Salzlaststeuerung an der Werra gewährleistet auch in den Sommermonaten bei Niedrigwasser eine gleichmäßige Salzkonzentration im Fluss“, teilte das Unternehmen mit.

Fischereigenossenschaft schreibt offenen Brief an Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer

Die Fischereigenossenschaft Münden – Weser hat kürzlich in einem offenen Brief an Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer gefordert, die anlassbezogenen Sonderuntersuchungen für die Oder durch das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) Berlin auch auf die Bereiche Werra und Weser auszuweiten.

„Wir haben kürzlich öffentlich darauf hingewiesen, dass unsere Fischereigenossenschaft die Gefahr eines Fischsterbens durch hohe Salzbelastungen wie an der Oder 2022 auch für die Werra und Weser sieht. Sie haben als zuständiger Minister diese Gefahren ebenfalls gesehen und über die Medien eine schnellere Reduzierung der Salzeinleitungen in die Werra gefordert. Ferner hat auch das Umweltbundesamt die Gefahr eines Fischsterbens an Werra und Weser als ein durchaus realistisches Szenario beschrieben und eine Überprüfung der Einleitgenehmigung gefordert“, heißt es in dem Schreiben der Fischereigenossenschaft. Fachleute aus allen Bereichen hätten inzwischen anerkannt, dass mindestens ähnliche oder sogar gleiche Verhältnisse wie an der Oder 2022 vorliegen könnten, heißt es weiter. Werra und Weser seien als Vergleichsobjekte besonders geeignet, weil auch hier die Massenentwicklung der Goldalge noch nicht aufgetreten sei. Dies sei auch damals an der Oder so gewesen und „plötzlich war das große Fischsterben da“, so der Brief weiter. Die qualitative Verschlechterung der Werra um gleich zwei Qualitätsstufen beginnt ortsscharf genau dort, wo die Einleitung von Salzabwässern durch Kali und Salz beginnt.



Ab dieser Einleitstelle könne man die Schäden am gesamten Ökosystem von Werra und Weser feststellen. „Aber wir sind der Auffassung, dass wir die Vergleichbarkeit der Verhältnisse wie an der Oder 2022 nicht einfach hinnehmen dürfen, sondern die daraus resultierenden Gefahren durch Untersuchungen abklären müssen.



Man sehe schon deshalb die dringende Notwendigkeit der Ausweitung des Sonderuntersuchungsprogramms auf Werra und Weser, um detaillierte Forschungsergebnisse zu erhalten, aus denen zukünftig Handlungsanweisungen für die Flussgebietseinheit Weser (FGE Weser) modellhaft entwickelt werden könnten, heißt es in dem von Ronald Schminke unterzeichneten Brief abschließend. (Thomas Schlenz)