Schaufenster der Demokratie: Ingrid Rüngeling mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Ingrid Rüngeling wurde dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie hatte sich unter anderem 33 Jahre in der Kommunalpolitik engagiert.

Wenn sich jemand 33 Jahre in der Kommunalpolitik engagiert und sich über 22 Jahre ehrenamtlich als Gemeindebürgermeisterin in den Dienst ihrer Mitbürger stellt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Kein Wunder also, dass die Schedenerin Ingrid Rüngeling dafür jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde.

„Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute diese höchste Auszeichnung verleihen dürfen, die unser Land für Verdienste um das Allgemeinwohl zu vergeben hat“, betonte Landrat Bernhard Reuter, der die Ehrung im ehemaligen Gasthaus „Deutsche Eiche“ vornahm.

„Der Staat stellt die mit dem Verdienstorden ausgezeichneten Bürger quasi ins Schaufenster und sagt: Seht her, diese Menschen leisten Beispielhaftes!“, sagte Reuter. Und genau das treffe auf Ingrid Rüngeling zu.

Rüngeling trat als 38-Jährige in die Kommunalpolitik ein

„Sie leben das Ehrenamt und Sie machen das vorbildlich“, lobte der Landrat. 1986 trat die in Oberscheden geborene Steuerberaterin als damals 38-Jährige in die Kommunalpolitik ein und engagierte sich im Schedener Gemeinderat.

Als sie nach kurzer Pause 1996 zum zweiten Mal für die Freie Wählergemeinschaft in den Rat einzog, wurde sie prompt zur Bürgermeisterin gewählt und bekleidet dieses Amt noch heute. Seit 2011 ist Rüngeling überdies im Rat der Samtgemeinde Dransfeld aktiv, seit 2016 gehört sie auch dem Göttinger Kreistag an.

„Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass Ingrid Rüngeling die Entwicklung Schedens maßgeblich geprägt hat“, sagte Landrat Reuter. „Baugebiete, Gewerbeflächen, Wasser Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Spielplätze – alles mühsam, alles notwendig, alles nicht selbstverständlich.“

Dabei würden sie zwei Dinge auszeichnen: Ihre Zugewandtheit zu den Menschen und ihre Entschlossenheit im Dienste der Sache. „Es gibt sicher bequemere Menschen, aber genau diese Entschlossenheit zeichnet Ingrid Rüngeling auch aus“, so Reuter. „Dies ist eine ganz außerordentliche Ehrung für ein besonders aktives Mitglied unserer Gesellschaft“, stellte Dransfelds Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers fest.

Rüngeling freute sich sehr über die besondere Auszeichnung

„Wer, wenn nicht Du, hätte diese Auszeichnung verdient“, meinte er direkt an Ingrid Rüngeling gewandt. Die Geehrte selbst zeigte sich überglücklich. „Das hätte ich mir in meinen kühnsten Gedanken nicht träumen lassen“, sagte die 71-Jährige.

„Ich weiß ja schließlich, dass ich mit meiner Art immer wieder anecke – auch wenn ich es nie persönlich meine und es mir immer um die Sache geht.“ Ihr Dank ging an den Rat der Gemeinde Scheden, „in dem wir immer an einem Strang gezogen haben und ohne den es diese Auszeichnung heute nicht gäbe.“

Der besondere Dank Rüngelings ging aber an ihre Mutter, die immer für sie da gewesen sei, sowie an ihren Mann Heinz, „der immer dann hinter mir stand, wenn ich ihn wirklich gebraucht habe.“ Zum Schluss gedachte sie noch ihres bereits vor 37 Jahren verstorbenen Vaters.

„Er hat mich an das Ehrenamt herangeführt und wäre sehr, sehr stolz gewesen, wenn er heute dabei gewesen wäre“, sagte sie mit Tränen in den Augen.

