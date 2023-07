Schicken Sie uns Ihre Postkarten mit Motiven aus Hann. Münden

Von: Kira Müller

Teilen

Schicken Sie uns Ihre Postkarten aus der Dreiflüssestadt © Kira Müller

Am Sonntag (30.07.2023) ist Weltpostkartentag. Das nehmen wir als Anlass, Postkarten mit Motiven der Dreiflüssestadt zu sammeln und zu veröffentlichen.

Altkreis Münden – Was war Ihre schönste Postkarte aus oder von Hann. Münden? Was war der weit entfernteste Ort, an den Sie eine Karte mit Mündener Motiv verschickt oder aus dem sie sogar eine bekommen haben?

Den Weltpostkartentag, der am kommenden Sonntag, 30. Juli, gefeiert wird, nehmen wir zum Anlass, die schönsten, ältesten, neuesten oder auch selbst gemachten Postkarten mit Motiven der Dreiflüssestadt zu sammeln und zu veröffentlichen.

Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Karte per Mail an hann.muenden@hna.de und schreiben Sie uns, was sie besonders macht. Die ersten Zusendungen veröffentlichen wir bereits in unserer Ausgabe am Samstag (29.07.2023).