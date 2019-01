Schneechaos vor 40 Jahren: „Die Lage war dramatisch“

Hann. Münden – Vereinzelte Flöckchen rieseln vom Himmel, kurze Zeit später taut die weiße Pracht wieder ab. Schneemassen im Winter sind mittlerweile eher die Ausnahme. Ein Blick ins HNA-Archiv zeigt: Im Januar 1979 sah das noch ganz anders aus.

Anfang Januar vor 40 Jahren ist Hann. Münden im Schneechaos versunken. Karl-Wilhelm Lange war damals Stadtdirektor in Münden und lässt die Ereignisse Revue passieren. „Die Lage war dramatisch, wir standen kurz vor einer Schneekatastrophe“, erzählt der 85-Jährige. In der Kernstadt habe der Schnee 40 bis 50 Zentimeter hoch gelegen. Dachlawinen drohten auf die Passanten herunterzustürzen.

An eine vergleichbare Situation kann sich Lange nicht erinnern. In den (höher gelegenen) Bergstadtvierteln zum Beispiel nahe des Kattenbühls sei die Situation etwas entspannter gewesen. Die engen Straßen in der Innenstadt stellten das größere Problem dar. „Da konnten wir den Schnee nicht einfach beiseite räumen, sondern mussten ihn entsorgen“, erklärt der Zeitzeuge.

Stadtmitarbeiter haben den Schnee mit Baggern aus der Stadt transportiert.

Wegen der außergewöhnlichen Lage rückte sogar die Bundeswehr an und half beim Abtransport. Der Schnee wurde an sogenannten Schneesammelstellen an den Ufern der Fulda abgeladen.

Als der Platz dort nicht mehr ausreichte, habe man den Schnee in die Fulda gekippt, berichtet der ehemalige Stadtdirektor.

Eine Anekdote ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: „Wenn der Chefarzt zu einem Notfall ins Kreiskrankenhaus musste, hat er uns angerufen und wir haben ein Fahrzeug rausgeschickt, das ihm den Weg freigeräumt hat.“

Überraschend kam das Schneechaos vor 40 Jahren nicht. Das Wetterphänomen war im Voraus angekündigt worden. „Die Stadt war bestens vorbereitet mit modernen Werkzeugen und ausreichend Kräften“, sagt Lange. Man habe vorher oft genug mithilfe von Übungen geprobt, sodass die reale Situation gut bewältigt werden konnte. Noch heute denkt Lange mit großem Respekt daran zurück, was die Hilfskräfte damals geleistet haben und erzählt: „Am Ende des Einsatzes gab es immer eine kleine Feier mit Würstchen und heißen Getränken.“