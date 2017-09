Schüler aus Südfrankreich lernen im Handwerk in Südniedersachsen

Hann. Münden/Beaucaire. Holz- und Tischlerarbeiten sind gefragt auf Fachwerkbaustellen - französische Berufsschüler lernen und leisten wertvolle Arbeit in Hann. Münden und Osterode.

Am großen Tisch im Gästehaus Tanzwerder hat gerade das Mittagessen gemundet. Rosi und Henner Kowalczyk von der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt haben die Gäste bewirtet. Die sind allerdings nicht zum Urlaub, sondern zum Lernen und Arbeiten in Hann. Münden: Berufschüler aus dem französischen Beaucaire – etwa 30 Kilometer von Avignon entfernt – packen auf Mündener Baustellen mit an.

Das sei für sie viel mehr als nur das Pflichtpraktikum, das sie für ihr Fachabitur brauchen, beschreibt es Berufschullehrer Phil-Oliver Ross, der seine Schüler begleitet: Sie lernen ein anderes Land kennen, überwinden Sprachbarrieren und erweitern den eigenen Horizont.

Die Sanierung von ganzen Gebäuden stehe in Südfrankreich nicht so oft auf der Tagesordnung, „vielleicht mal ein Dachstuhl“. In Südniedersachsen arbeiteten die jungen Erwachsenen mit Handwerkern anderer Berufszweige zusammen, das haben sie vorher so noch nicht erlebt. Fünf Schüler sind in Hann. Münden im Einsatz, zehn in Osterode.

Das Verhältnis zu den Meistern oder den älteren Gesellen erleben sie viel freundlicher als in Frankreich, fühlen sich als Gleichwertige behandelt, erzählen sie. Sie freuen sich über diese Wertschätzung, „man vertraut uns“. Sie dürften „einfach mal machen“, und dann trauten sie sich selbst auch mehr.

Gastfreundschaft und die familiäre Aufnahme – sie waren zunächst privat untergebracht – haben sie ebenfalls positiv beeindruckt. An das im Vergleich zu Südfrankreich grauere und feuchtere Wetter müssen sie sich noch ein bisschen gewöhnen.

Ein wenig umgesehen haben sie sich seit ihrer Ankunft am Sonntag auch schon: Hann. Münden sei ein Städtchen wie aus dem Bilderbuch. Ausflüge ins Grenzlandmuseum Teistungen und zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora stehen noch an, außerdem eine Brockenwanderung. Henner Kowalczyk führt die jungen Männer durch Hann. Münden.

Der größte Teil der Gruppe bleibt bis zum 20. Oktober. Zwei haben allerdings noch mehr vor und bleiben bis Mitte November: Einer bei einem Praktikum in einer Tischlerei in Reiffenhausen, der andere in Hann. Münden, wo er weiter beim Fachwerksanieren hilft.

Kontakt über Umwege

Französische Berufschüler und südniedersächsische Baustellen fanden über Umwege zueinander: Den Kontakt zwischen ihm und dem Mündener Denkmalaktivisten Bernd Demandt hatte Christiane Mielke aus Göttingen hergestellt, sagt Berufschullehrer Phil-Oliver Ross. Ross stammt aus Deutschland, hat an den Berufsbildenden Schulen in Northeim gelernt, eine Zeit lang in Adelebsen gewohnt, erzählt er. Mit seiner alten Schule in Northeim pflege das Lycee Paul Langevin seit vier Jahren eine Partnerschaft. Der europäische Gedanke sei ihm sehr wichtig, sagt Ross. Das Lycee Paul Langevin, habe nur 200 Schüler, sei aber Europaschule. Die Gelegenheit, die sich ihm mit seinen Schülern, Fachabiturienten aus den Bereichen Tischlerei und Holzbau und Zimmerei, nun mit Fachwerk-Fünfeck und Denkmal-Kunst bot, ließ er sich daher nicht entgehen. Hier könne man eine Brücke schlagen, ohne dass es viel koste – eine Chance auch für diejenigen, die nicht so viel Geld im Portemonnaie haben.