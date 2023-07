Schüler der Schule am Botanischen Garten feierten ihren Abschluss

Von: Harald Schmidt

Alle Schüler der Abschlussjahrgänge 9 und 10 versammelten sich mit ihren Klassenlehrern auf der Bühne in der Aula der Schule am Botanischen Garten. © harald schmidt

Die Zeugnisübergabe der Abschlussjahrgänge wurde in der Schule am Botanischen Garten gefeiert. Schulleiter Uwe Leibecke: „Man ruft euch, man braucht euch, nutzt die Gelegenheit!“

Hann. Münden – Mit Grußworten und Glückwünschen wurde die feierliche Zeugnisübergabe der Abschlussjahrgänge 9 und 10 gebührend in der Aula der Schule am Botanischen Garten gefeiert. Schulleiter Uwe Leibecke ermunterte die Schüler, ihre Chance jetzt zu ergreifen.

Er stellte die Bedeutung des Abschlusses und ihre im Laufe der Schulzeit erworbenen Wissen in den Mittelpunkt seiner Rede. „Man ruft euch, man braucht euch, nutzt die Gelegenheit!“, rief er ihnen zu. Lehrerin Christina Voss führte durch das Programm der Abschlussfeier.

Großes Ziel mit Schulabschluss erreicht

Angelika Deutsch, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Hann. Münden, sprach zu diesem Anlass als Ehrengast zu den versammelten Eltern, Schülern und Lehrern. Sie gratulierte den Absolventen zu ihren guten Ergebnissen, nachdem sie ein großes Pensum bewältigt haben und das „Büffeln“ und die Anstrengung des Lernens sich ausgezahlt haben.

Sie haben in ihre Zukunft investiert und mit dem Schulabschluss ein erstes großes Ziel im noch jungen Leben erreicht. Schüler, Eltern und Lehrer haben über die Jahre hinweg viele Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden, überwunden und schöne Dinge miteinander erlebt.

Deutsch erinnerte daran, dass Bildung Werte und soziale Kompetenzen umfasst. Die Schüler konnten in dieser Zeit ihre Persönlichkeit entwickeln. Auf Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit kommt es sowohl in der Schule als auch im Leben danach an.

Schule am Botanischen Garten: Schulabschluss in der Tasche

„Sie haben den Schulabschluss in der Tasche. Sie sind nun frei zu entscheiden, welche Laufbahn sie wählen“, rief sie den Absolventen zu. Sie ermutigte die jungen Leute, jetzt Verantwortung für ihren Lebensweg zu übernehmen. Dass es weiterhin wichtig ist, Neugier und Offenheit für Neues zu haben und Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben.

Abschluss am Botanischen Garten Zur Abschluss- und Entlassungsfeier der Schule am Botanischen Garten erhielten die Schüler der neunten und zehnten Klassen 16 Hauptschul-, zwei Sekundar I Hauptschul-, neun Sekundar Realschulabschlüsse, einen erweiterten Sekundarabschluss und einen Förderschulabschluss von Schulleiter Uwe Leibecke überreicht. 17 Schüler und Schülerinnen wurden in den Jahrgang 10 versetzt oder rücken in ihn auf. Klassenlehrer waren Steven Kato (9a), Larissa Wittkowski (9b) und Katharina Rothe (10a). 24 Lehrer unterrichten 155 Schüler an der Schule am Botanischen Garten.

Klasse 9a Marcel Berger, Dominik Hlywa, Lara Jurk, Malte Lüsgo, Shelby Leonora Meisen, Viktoria Melnyk, Lidia Anna Sobkowicz, Vanessa Zagluvek

Klasse 9b Eylem Becker, Sebastian Brinkmann, Dzemil Brulic, Larissa Cerimi, Chritian Euhus, Eylin Sophie Gerbig, Denis Gints, Garam Kabas, Maram Kabas, Marlon-David Körtge, Abby-Deborah Lange, Hussein Salame

Klasse 10a Emir Demircan, Nabiha Dib, Lara-Michelle Hesse, Dustin Hoffmann, Dennis Hölzel, Laura-Michelle Kock, Sabine Mandel, Katharina Meister, Yannik Probst, Bryan Pascal Riese, Luca Joel Stüßel, Elsajed Sylyku, Nicusor-Cristian Ududui, Lucas Vonachen, Ahmed Kaan Yavuz

Mit einer Foto-Show wurde an die Highlights der vergangenen Schuljahre auf Klassenfahrten nach Hamburg, beim Bäume pflanzen, in der Küche beim Essenbereiten, Gruppenbilder, beim Feste feiern erinnert. Oder welch „niedliche“ Fünftklässler sie einmal waren. Einen Breakdance Einlage von sechs Schülerinnen der Nachmittags AG bereicherte die Feier und wurde von den Anwesenden bejubelt.

Koorperation mit Mündener Klinikum - Praktikum soll ausgebaut werden

Schulleiter Uwe Leibecke stellte bei der Feier eine neu abgeschlossene Kooperation mit dem Klinikum Hann Münden vor.

Hagen Gieseler, Praxisanleiter der Gesundheits- und Krankenpfleger, überbrachte die Urkunde. Einige Schüler haben schon ein Praktikum im Klinikum absolviert. Das soll in Zukunft verstärkt werden. Schülersprecher Ahmet Kaan Yavuz sprach einige Worte zum feierlichen Anlass.

Er bedankte sich für die im Allgemeinen schöne Schulzeit und, dass alle Schüler stolz auf sich sein können. Drei Schüler wurden für ihr Engagement geehrt: Laura, Sabine und Schülersprecher Kaan für ihr soziales Engagement. Mit großem Jubel der Anwesenden wurde die Zeugnisübergabe an jeden einzelnen Schüler begleitet.