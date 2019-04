Schule am Auefeld freut sich über neues Spielhaus 

Einige Tage vor den Osterferien war es soweit: Auf dem Gelände der Schule im Auefeld wurde ein Spielhaus aus Holz aufgestellt.

Hann. Münden – Nach den Osterferien können die Kinder in dem Haus spielen, sich unterhalten, ausruhen oder vielleicht auch mal eine Unterrichtsstunde dort abhalten.

„Das Haus hat all unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Anke Herzmann. „Dass es so groß und so schön wird, damit haben wir nicht gerechnet“.

Die Idee, so ein Haus anzuschaffen, schlummerte schon seit Jahren bei Schulleiter Bernhard Spieß und den Lehrern der Schule. Bei einem Gespräch mit Gerd Reddig, dem Schulleiter der Berufsbildenden Schulen (BBS) Münden und Bernhard Spieß kam die Sprache auf so ein Haus und die Idee, es von Schülern der BBS bauen zu lassen entstand.

Der Landkreis Göttingen, als Schulträger beider Schulen, hat den Bau eines Spielhauses für die Schule im Auefeld dann den BBS in Auftrag gegeben.

„Das war natürlich viel besser, das Haus in der Nachbarschaft bauen zu lassen, als irgendwo ein Holzhaus zu bestellen“, sagte Anke Herzmann. Zusammen mit Zimmermeister und Praxislehrer Martin Schuldes haben sechs Schüler der Berufseinstiegsklasse II das Haus in neun Tagen gefertigt. Verwendet wurde vorbehandeltes und gehobeltes Fichtenholz. Die Dachkonstruktion besteht aus Lärchenholz, das ist äußerst wetterbeständig. „Es ist eine zimmermannsmäßige Holzverarbeitung mit Verzapfungen und Gehrungen“, erklärte Martin Schuldes. In der BBS-Werkstatt wurde das Haus montiert und dann in die benachbarte Schule transportiert.

Von einer neunten BBS-Klasse wird das Spielhaus nach der Prüfung noch gestrichen.