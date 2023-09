„Schwächste Saison seit 20 Jahren“: Freibäder schließen am Wochenende

Spaß im Hochbad in Hann. Münden: Am Sonntag ist der letzte Badetag der Saison. Die Versorgungsbetriebe hoffen nach der schwachen Gesamtsaison für dieses Wochenende auf zahlreiche Besucher. Unser Bild zeigt (von links) Louis-Aaron, Ilyssia und Joeschua, die am Donnerstag im Hochbad schwimmen waren. © Petra Siebert

Am Sonntag (10. September) ist die Freibadsaison für dieses Jahr zuende. Die Bäder blicken auf die vergangenen Monate und stellen fest: Regnerisches Wetter vermieste die Bäderbilanz.

Hann. Münden/Dransfeld – Das unbeständige und regnerische Wetter, das den Sommer über Wochen prägte, hat sich auch auf die Zahl der Besucher in den beiden Freibädern im Altkreis niedergeschlagen.

Im Hochbad in Hann. Münden war es bisher die schwächste Saison seit mindestens 20 Jahren, sagte Carsten Linke von den Versorgungsbetrieben Hann. Münden (VHM), die das Bad am Rattwerder betreiben.

Hochbad: „Schwächste Saison seit mindestens 20 Jahren“

Rund 41 000 Badegäste waren es bis Mitte dieser Woche. Seit Anfang Mai hat das Bad geöffnet. In der vergangenen Saison waren es 52 000 Gäste gewesen, und im letzten Vorcoronajahr 2019 rund 59 000. In den stärksten Jahren, etwa 2003, seien über 100 000 Besucher gekommen.

Die Saison sei nicht durchweg schlecht gewesen. An guten Tage seien auch die Gäste zahlreich gekommen. Dazu zählten etwa die Tage vom 18. bis 21. August mit hochsommerlichen Temperaturen. Über 1000 Badegäste wurden am 20. August gezählt. Die meisten Besucher in dieser Saison kamen bisher am 9. Juli. Da waren es 1700.

Leider seien solche Tage nicht so häufig gewesen. Er hofft für das letzte Wochenende noch einmal auf zahlreiche Gäste. Eine kurzfristige, nochmalige Verlängerung der Saison sei keine Option mehr gewesen, alles sei nun auf diesen Termin hin vorbereitet. Eigentlich sei sogar geplant gewesen, das Bad bereits Anfang September zu schließen. Aber aufgrund der guten Wetterprognose haben sich die VHM entschieden, die Saison um eine Woche zu verlängern. Und das sei auch eine gute Entscheidung gewesen.

Dransfelder Erlebnisbad: Weniger Badegäste als in den Vorjahren

Auch das Erlebnisbad in Dransfeld hat die Öffnungszeit wegen des guten Wetters um eine Woche bis Sonntag (10.09.2023) verlängert. Auch dort waren die Besucherzahlen über die Saison schwach.

Nach rund 45 000 Badegästen im vergangenen Jahr waren es bisher nach Angaben von Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers bisher nur rund 30 000.

Auch Eilers hofft auf ein gutes Wochenende. Bis zum 28. August beliefen sich laut Eilers die Einnahmen auf 38 245 Euro. Er rechnet nach der Verlängerung der Saison um eine Woche mit Gesamteinnahmen von circa 45 000 Euro, im vergangenen Jahr seien es rund 64 000 Euro gewesen.

Öffnungszeiten von Hoch- und Erlebnisbad Das Hochbad am Rattwerder in Hann. Münden schließt an diesem Wochenende. Es ist heute und morgen von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist eine Stunde vor Schließung. Die Badezeit endet immer eine halbe Stunde vor Schließung. Das Erlebnisbad in Dransfeld, Zum Hohen Hagen 12, schließt ebenfalls. Geöffnet ist es noch heute und morgen von 12 Uhr bis 20.30 Uhr.

Trotz des regnerischen Wetters fanden im Erlebnisbad in Dransfeld einige Veranstaltungen statt. Neben dem ADRA-Cup, der in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord verzeichnen konnte, kam auch das Junge Theater Göttingen mit einer Musikshow ins Bad.

Zusätzlich feierte die Beachparty 10-jähriges Bestehen.