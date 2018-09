Schwarzkittel wühlen im Dorf: Schweinerei in Speele

Speele. Im Staufenberger Ortsteil Speele werden Erinnerungen an den Wildschwein-Winter 2017/2018 wach, als die Tiere keine Scheu mehr hatten, mitten im Dorf herumzulaufen.

Nachdem es im Sommer ruhig war, tauchen sie jetzt, wo die Felder abgeerntet sind, wieder am Ortsrand auf und zerwühlen auf der Suche nach Nahrung Straßenränder und Gärten.

„Es geht wieder los“, sagt Ortsbürgermeister Fred Kaduhr.

Das bestätigt auch Alfred Klie (67), Bewohner eines Hauses am Waldrand an der Straße Vor dem Siegen. „Die Wildschweine werden immer mutiger und kommen vom Wald den Hang hoch ins Dorf“, sagt er. Morgens in der Frühe könne man sie auf der Straße vor seinem Haus hören. Es sei ein Gegrunze wie in einem Schweinestall. Zuletzt hat er sie am Montag gehört.

Im Februar hatte Ortsbürgermeister Kaduhr auch im Staufenberger Rat Alarm geschlagen, und der Rat hatte daraufhin eine Resolution verabschiedet, in der der Landkreis Göttingen als Untere Jagdbehörde zum Handeln aufgefordert wurde. Aus Sicht Kaduhrs ist seit damals wenig passiert. Auch ein Ortstermin Anfang September im Dorfgemeinschafshaus in Speele, an dem unter anderem Vertretern des Landkreises, der Jägerschaft, Kreisjägermeister Axel Eichendorff, der Jagdpächter sowie Mitglieder des Speeler Ortsrates und des Staufenberger Gemeinderates teilgenommen haben, habe keinen Lösungsansatz gebracht. Im Dorf stellen sich die Bürger unterdessen die Frage, ob die Tiere überhaupt ausreichend bejagt werden. Kreisjägermeister Eichendorff bejaht das ganz klar. Sagt aber auch, dass in der Nähe von Häusern nicht geschossen werden dürfe. Da gehe die Sicherheit vor. Und das gelte auch für das Waldstück Siegengraben, an das die Straße Vor dem Siegen angrenzt.

+ Sind in vielen Orten eine Plage: Wildschweine auf Futtersuche. Foto: Gregor Fischer/dpa

Ein Ergebnis hatte der Ortstermin Anfang September zumindest doch: Demnächst soll es in Speele eine Informationsveranstaltung mit unabhängigen Wildschweinsachverständigen geben. Derzeit bemüht sich Kreisjägermeister Eichendorff um Referenten. Ein Termin steht noch nicht fest. Dabei soll es um die besondere Situation des Dorfes ebenso gehen wie um allgemeine Verhaltensregeln für den Umgang mit den Tieren und wie man sich vor ihnen schützen kann.