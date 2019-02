Schwerer A7-Unfall: Zwei Verletzte bei Hedemünden

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 sind am Samstagabend zwei Personen nahe Hedemünden verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden, etwa in Höhe des Gutes Ellerode.

Aus bislang unbekannter Ursache sind in der Gefälle-Strecke zwei Pkw kollidiert. Unfallverursacher soll ein 25-Jähriger aus dem Raum Gardelegen (Sachsen-Anhalt) sein, das andere beteiligte Auto wurde von einer 23-jährigen Frau aus Kassel gesteuert.

A7-Unfall: Autos kommen auf Dach zum Liegen

Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Autos auf dem Dach zu Liegen kamen. Ersthelfer konnten die beiden Verletzten schließlich aus den Fahrzeugwracks befreien.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obernjesa (Gemeinde Rosdorf) waren vor Ort. Sie nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf, leuchteten die Einsatzstelle aus und übernahmen Verkehrssicherungsmaßnahmen. Vom Rettungsdienst kamen zwei Rettungswagen und ein Notarzt aus Göttingen. Die Feuerwehr Friedland musste die Einsatzstelle nicht mehr anfahren.

+ Auf dem Dach: Durch den Unfall auf der A7 wurden zwei Menschen in den beide Autos verletzt. © Rampfel

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle auf der A7 vorbeigeführt. Es kam zu einem geringen Rückstau. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Kassel und Göttingen gebracht. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

