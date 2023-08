Gesundheitsamt im Kreis Göttingen ist digitaler: Trotzdem noch viele Meldungen via Fax

Von: Thomas Schlenz

Trotz all der Schrecken, die sie mit sich brachte: Die Coronapandemie hat die Digitalisierung der Gesundheitsämter beschleunigt. Auch im Landkreis Göttingen. (Symbolbild). © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen ist digitaler geworden. Es wurden Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen. Aber es gibt noch Nachbesserungsbedarf.

Landkreis Göttingen – Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen ist seit Coronapandemie digitaler geworden. Das teilte die Behörde auf Anfrage mit.

Gesundheitsamt im Kreis Göttingen: Seit Corona digitaler

Seit dem 01.01.2021 sei die elektronische Meldung von Corona-Fällen durch die Labore verpflichtend, seit dem 01.01.2023 auch die elektronische Meldung der anderen meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Aktuell verfügten allerdings noch nicht alle Arztpraxen und Kliniken vollständig über die technischen Möglichkeiten zur elektronischen Übermittlung, sodass im Einzelfall weiterhin die Mitteilung von Befunden oder Meldungen per Fax erfolge. Inzwischen seien auch Hygienebelehrungen digital möglich. Homeoffice werde vermehrt angeboten und auch genutzt. Im Bereich des Infektionsschutzes seien seit Corona mehr Stellen geschaffen worden. Im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst würden weitere Arbeitsplätze geschaffen. Ziel des Pakts sei die personelle Aufstockung, Modernisierung und Vernetzung aller Gesundheitsämter in ganz Deutschland.

Im Zeitraum von 2021 bis 2026 stelle der Bund insgesamt 4 Milliarden Euro hierfür zur Verfügung. Das Gesundheitsamt für die erhalte daraus – gemessen am Einwohnerschlüssel – Fördermittel zur Aufstockung des Personals.

Geld vom Bund für Digitalisierung

Zusätzlich gebe es weitere Förderprogramme der Europäischen Union; hier nehme das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis an einem Digitalisierungsprojekt teil. Eine Herausforderung bei der Besetzung von Stellen sei der Fachkräftemangel.

Es sei schwierig, medizinisches Personal zu bekommen, Ärzte, Gesundheitsingenieure und Gesundheitsaufseher. Um die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, richte das Gesundheitsamt den Fokus auf Lehre und Weiterbildung. Seit 2022 sei das Gesundheitsamt akademische Lehreinrichtung der Universitätsmedizin Göttingen und ermögliche Medizinstudenten die Absolvierung ihres Wahltertials „Öffentliches Gesundheitswesen“ des praktischen Jahres.

Hospitationen seien in allen Semestern des Humanmedizinstudiums möglich. Damit sei das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen das erste Gesundheitsamt in Niedersachsen, welches Medizinstudenten diese Ausbildung ermögliche. Weitere Kooperationen gibt es in mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), etwa im Bereich des Studiengangs „Soziale Arbeit“. (Thomas Schlenz)