Anwohner sind erzürnt: Einige Benteröder können seit Wochen nicht telefonieren

Internet und Telefon funktionieren bei mehreren Benterödern seit mehr als zwei Wochen nicht. Für André Bausch ist der Ausfall ein großes Problem.

Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie sind Unternehmer, vielleicht tätig im Vertrieb, arbeiten von Zuhause aus, müssen mit ihren Kunden Lieferungen, Termine und Rechnungen besprechen. Vielleicht möchten Sie sich auch mal nach Ihren Kindern, die weit weg wohnen erkundigen, etwas mit ihrem Arzt besprechen. Was tun Sie? Richtig. Sie greifen ganz einfach zum Telefon oder schreiben eine E-Mail.

In der Wellebachstraße in Benterode ist genau das aber momentan nicht so einfach. Mehrere Anwohner sind dort ohne Telefon und Internet – und das bereits seit über 14 Tagen. Für André Bausch ist das ein großes Problem. Als Unternehmer muss er mit seinen Kunden in Kontakt bleiben.

Unternehmer fürchtet den Verlust potenzieller Neukunden

Zurzeit bleibt ihm dafür nur sein Handy, das er als mobilen Hotspot nutzt und ein LTE-Router der Telekom, angesichts des langsamen mobilen Internets eine äußerst unbefriedigende Lösung. „Ich habe auch Geschäftskontakte in der Schweiz. Was meinen Sie wie teuer das ist, mit denen mobil zu telefonieren?“, sagt er erzürnt. Er fürchte zudem, dass sich potenzielle Neukunden nun einen anderen Betrieb suchen könnten.

Karin Rühl wohnt nur einige Häuser weiter. Als Ihre Tochter sie telefonisch erreichen möchte, um sich nach ihr zu erkundigen erreicht sie: niemanden. Und das tagelang. Die Tochter macht sich Sorgen, fährt schließlich zu ihr. Aktuell seien mindestens zehn Familien von dem Ausfall betroffen, berichten die Nachbarn vor Ort. Während die Familie Bausch bei der Telekom Kunde ist, haben ihre Nachbarn teilweise andere Telefonanbieter. Deren Servicestelle verweise jedoch auf den Netzbetreiber – die Telekom.

Anwohner ärgern sich über die Telekom

Einig sind sich die Anwohner der Wellebachstraße darin, dass nicht die Störung an sich das Problem sei, sondern die Art und Weise, wie die Telekom mit ihnen kommuniziere: „Sie haben immer andere Leute am Telefon, keinen festen Ansprechpartner, stattdessen nur eine Vorgangsnummer“, sagt André Bausch. Ein Techniker habe ihm versichert, das Problem werde am nächsten Tag behoben.

„Das war vor einer Woche“, ärgert sich der Unternehmer. Seine Frau Sina ergänzt: „Ich habe bei der Störungsstelle gefragt, wer die Mehrkosten übernimmt, da haben die einfach aufgelegt, auch als ich noch ein zweites Mal angerufen habe.“

Volker Redwand ist ebenfalls wütend: „Ein Techniker hat mir gesagt, das sei ein Problem mit einer Muffe. Da sei bei den Bauarbeiten am Ortsnetz etwas schiefgegangen.“ Er wundere sich, warum keine schnelle Lösung möglich sei, wenn das Problem längst bekannt sei.