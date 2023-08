Selbstversuch: Wie hilfreich ist die neue Münden-App?

Von: Jenny Breiding

Teilen

HNA-Volontärin Jenny Breiding testete die neue Münden-App. Auf dem Bild zu sehen sind der Weserstein und die dazugehörigen Informationen auf dem Handydisplay, die man der neuen App entnehmen kann. © Kira Müller

Wo gibt es Mündener Köstlichkeiten? Wie alt ist eigentlich die historische Werrabrücke? Wo kann ich essen gehen? All diese Fragen stellen sich Einwohner und Besucher, wenn sie durch Hann. Münden gehen - die neue Münden App soll nun Antworten liefern. HNA-Volontärin Jenny Breiding testete die App.

Hann. Münden – Schon oft bin ich in den letzten Wochen durch die Straßen Hann. Mündens gelaufen und stellte mir die Frage, welches Gebäude oder welche Sehenswürdigkeit ich gerade vor mir habe. Welches Geschäft verkauft was? Wo gibt es lokale Köstlichkeiten, die ich probieren könnte.

Mit der neuen und kostenlosen Münden-App sollen Benutzer „alles rund um die Dreiflüssestadt auf dem Smartphone erfahren“, heißt es in einer Ankündigung. Perfekt für mich, denn ich komme ursprünglich aus Kassel und kenne mich hier nicht aus. Wie effizient und hilfreich dieser Stadtführer per App wirklich ist, habe ich, Jenny Breiding, Volontärin bei der HNA, in einem Selbsttest herausgefunden.

Gut strukturierte Oberfläche

Wer sich die Münden-App runterladen möchte, findet diese im Apple oder Google Play Store ohne Probleme über die Suchfunktion. In Sekundenschnelle geöffnet, wird dem Benutzer direkt eine gut strukturierte Oberfläche präsentiert. Zuoberst: die sogenannten „Highlights“. Hier finden Nutzer Nachrichten aus und über die Stadt Hann. Münden – sie sind nach Datum sortiert, die neueste Nachricht befindet sich ganz vorn.

Wer nach unten scrollt, sieht acht Kategorien, eingeteilt in „Events“, „Aktuelles“, „Sehenswertes“, „Einkaufen“, „Essen und Trinken“, „Unterkünfte“, „Touren“ und „Coupons“. Nutzer haben dabei die Möglichkeit, direkt auszuwählen, zu welchem Vorhaben sie Informationen abrufen möchten. Nur durch einen „Touch“ (englisch: Berührung) ausgewählt, öffnet sich die jeweilige Kategorie. Ich wähle die Kategorie „Aktuelles“ aus und bekomme eine Ankündigung zur Überprüfung der Werrabrücke am kommenden Sonntag angezeigt: Die Brücke ist am Sonntag für Fahrzeuge gesperrt, aber für Fußgänger weiterhin freigegeben.

Informationen schnell und einfach zugänglich

Die Brücke musste ich mir nun auch persönlich ansehen. Ich mache also einen Rundgang durch Hann. Münden, gehe durch die Innenstadt als Erstes zur Historischen Werrabrücke. Um ihre Geschichte zu erfahren, öffne ich die Kategorie „Sehenswertes“ und wähle die „Historische Werrabrücke“ aus. Schnell und einfach öffnet sich ein Text mit Informationen über Ort und Stelle. In der App haben Nutzer also nicht nur Zugang zu aktuellen Themen, sondern auch zu historischem Wissen über die Bauwerke.

Nach Sightseeing-Touren, die normalerweise etwas länger dauern als meine, können die Kategorien „Einkaufen“ und „Essen und Trinken“ eine gute Inspiration sein. Alle die, die nicht wissen, welche Restaurants und Geschäfte es in Hann. Münden überhaupt gibt, bekommen hier eine nach Alphabet sortierte Liste aller Läden und Restaurants. Eine sehr große Auswahl, die die Entscheidung nicht leicht macht.

Wer aber beispielsweise gezielt ein Café sucht, wird unter dem Buchstaben „C“ fündig. Eine Besonderheit: Wenn ein Café ausgewählt wurde, erscheinen oben zwei Reiter, eingeteilt in „Info“ und „Coupons“. Dort finden Nutzer neben Adresse und Öffnungszeiten auch einen Text von den Geschäftsleuten persönlich. Unter „Coupons“ wird über Gutscheine und Rabattcodes informiert. Schnäppchenjäger sehen alle vorhandenen Rabattaktionen auf einen Blick unter der Kategorie „Coupons“.

Events und Touren für kontaktfreudige Menschen

Touristen, die noch eine Unterkunft suchen, wählen am besten die Kategorie „Unterkünfte“ aus. Dort werden sie direkt auf die Website der Erlebnisregion Hann. Münden weitergeleitet. Von hier aus können Schlafplätze gezielt gesucht und gebucht werden.

Für kontaktfreudige Menschen sind die Kategorien „Events“ und „Touren“. Während die erste über anstehende Veranstaltungen informiert, setzt letztere auf Interaktion. Um die Touren zu starten, bittet die App darum, einen Barcode direkt im Geschäft zu scannen. So können Nutzer die Gegend mit ihren Menschen kennenlernen und ins Gespräch kommen. Bei einem historischen Stadtrundgang gibt es zudem die Möglichkeit, an einem Quiz teilzunehmen. Fotos in allen Kategorien machen die digitale Stadttour lebendig.

Die App soll stetig ergänzt werden, über Neues werden Nutzer per (vorher zugestimmter) Push-Nachricht informiert. (Jenny Breiding)