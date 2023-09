Sicher auf dem Weg zur Schule: In Staufenberg startet der Unterricht nach den Ferien

Von: Silke Kuri

Auffrischung: Andreas Schäfer (links) und Norbert Rudolf vom Staufenberger Gemeindeservice malen die sogenannten „Gelben Füße“ mit Signalfarbe nach. © Silke Kuri

Die Vorbereitungen für den Schulstart nach den Sommerferien laufen: neue Farbe für Fußabdrücke, Training für einen sicheren Weg zum Unterricht. Polizei und Verkehrswacht geben Tipps.

Landwehrhagen – Am kommenden Montag (04.09.2023) startet in Staufenberg die Schule wieder nach den hessischen Sommerferien.

Damit der Schulweg insbesondere für die neuen Schülerinnen und Schüler gut sichtbar ist, haben Andreas Schäfer und Norbert Rudolf vom Staufenberger Gemeindeservice die gelben Füße mit Signalfarbe auf dem Bürgersteig nachgemalt.

Die Abdrücke kennzeichnen die Stellen in den Ortschaften, an der die kleinsten Fußgänger möglichst sicher die Straße überqueren können. Weiter sollen die Abdrücke aufmerksam machen, stehenzubleiben, bevor es auf die andere Seite der Straße geht. Neu angebrachte Banner der Deutschen Verkehrswacht an den Hauptverkehrsstraßen sollen Verkehrsteilnehmer zusätzlich zu einem besonders umsichtigen Fahren auffordern und damit den Schulweg sichern.

„Der Schulweg muss trainiert werden“

„Der Schulweg muss trainiert werden“, so die eindringliche Bitte von Klaus Ulbricht (Geschäftsführer Mündener Verkehrswacht) und Mario Spangenberg (Kontaktbeamter der Polizei für Schulen) an die Eltern der neuen Schulkinder.

Klaus Ulbricht von der Mündener Verkehrswacht © Petra Siebert

Ulbricht war für ein erstes Aufmerksamkeitstraining mit den Vorschulkindern bereits vor den Schulferien in den Staufenberger Kindertagesstätten zu Gast. Seine Empfehlung an die Eltern ist es, den Schulweg mehrfach mit den Kindern gemeinsam zu gehen, „unbedingt zu verkehrsstarken Zeiten und nicht an einem Sonntag“, sagt er.

Bei dem Schulwegtraining sei es wichtig, das Sichtfeld der Kinder einzunehmen. Nur so können Eltern auf mögliche Gefahren wie Sichtsperren durch parkende Autos oder Sträucher hinweisen, die in dem eingeschränkten Sichtfeld aufgrund der kindlichen Körpergröße im Straßenverkehr lauern.

Kontaktbeamter Polizei: Kindern Vertrauen schenken

Zusätzlich könnten Eltern auf dem gemeinsamen Schulweg kleine Übungen zur Schulung der Aufmerksamkeit einbauen: „Welches Auto stand vielleicht gestern noch an der Stelle, wo heute ein freies Sichtfeld ist? Hör genau hin – von welcher Straßenseite kommt das nächste Auto gefahren?“

Mario Spangenberg bittet die Eltern zusätzlich, ihren Kindern Vertrauen zu schenken, bei diesem wichtigen Schritt in die kindliche Selbstständigkeit.

Mario Spangenberg: Kontaktbeamter Polizei © Ekkehard Maass

Die Kinder zum eigenständigen Laufen zu ermutigen und dafür ausreichend Zeit einzuplanen, sollte immer der Möglichkeit, sein Kind mit dem Auto in die Schule zu fahren, vorgezogen werden.

Letztlich würden davon alle profitieren, denn auch das Unfallpotenzial an den Schulen würde minimiert, um so weniger Autos direkt bis vor die Schule fahren.