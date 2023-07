Sieben Wochen ohne Festnetz: Haushalte in Scheden von Telekom-Störung betroffen

Von: Kira Müller

„Bitte prüfen Sie die Telefonverbindung“ stand fast sieben Wochen auf dem Festnetz-Telefon von Ernst W. aus Scheden. Nun sei die Leitung wieder nutzbar. © Kira Müller

Fast sieben Wochen hatten einige Haushalte in der Gemeinde Scheden kein Festnetz. Grund für die Störung war laut Telekom ein beschädigtes Kabel.

Scheden – Fast sieben Wochen mussten Ernst W., der seinen vollständigen Namen nicht veröffentlichen möchte, und seine Frau ohne Festnetz auskommen. Der Schedener erzählt, dass mehrere Haushalte im Bereich Niederscheden von einer Telekom-Störung betroffen waren. Seit Anfang Juni konnten einige Haushalte ihr Telefon nicht mehr nutzen, ihn selbst hatte der Ausfall am 15. Juni getroffen. „Die Leitung war total tot. Ich hätte weder Rettungsdienst noch Polizei anrufen können“, sagt er.

Ein Problem mit dem Anschluss hatte das Ehepaar seit 1972 nur einmal gehabt. „Da war beim Bau der neuen Kita-Brücke vor 20 Jahren ein Kabel durchgehackt worden. Das war aber innerhalb von zehn Tagen repariert“, erinnert er sich.

Grund für Störung: „Eindringendes Wasser in beschädigtes Kabel“

Nun habe es viel länger gedauert. Das stößt bei Ernst W. auf Unverständnis: „Ich ärgere mich sehr über den Konzern. Man ist so ausgeliefert“, sagt er. Wie eine so große Firma so lange Zeit brauche, den Fehler zu beheben, könne er nicht verstehen.

Die Telekom aber erklärte, wieso der Ausfall lange Zeit angehalten hatte: „Grund für eine Störung des Festnetzes in der Gemeinde Scheden war ein durch eindringendes Wasser beschädigtes Kabel“, erklärte Nico Göricke von der Telekom. Zunächst hätten die Fehlerstellen aufwendig lokalisiert werden müssen.

Mehrere offene Straßen sind in Niederscheden noch zu sehen. © Kira Müller

„Wir können nicht auf Verdacht einfach die Straße aufreißen. Bei Kabel, die unter der Erde liegen, sind Beschädigungen grundsätzlich schwieriger zu finden und nur mit erheblichem Aufwand und Tiefbau zu beheben. Oftmals ist das Kabel – wie in diesem Fall – gleich an mehreren Stellen defekt.“

Telekom-Kundenanschlüsse in Scheden funktionieren wieder

Alle Kundenanschlüsse funktionierten jetzt wieder einwandfrei, heißt es von der Telekom weiter. Die betroffenen Kunden seien regelmäßig über den Stand der Störung informiert worden. Außerdem seien ihnen Ersatzleistungen angeboten worden, damit die Kunden für die Dauer des Festnetzausfalls weiterhin telefonisch erreichbar sind.

Das war im Fall von Ernst W. eine kostenfreie Anrufweiterleitung auf das Handy seiner Frau. Doch, weil er lange Zeit keine Rückmeldung bekommen hatte, wie es weitergeht und wann seine Leitung wieder funktionieren würde, hatte er der Betriebsaufsichtsbehörde einen Beschwerdebrief geschrieben – auf eine Antwort wartet er noch.

Ob es an den „alten, dreistelligen Nummern“ liegt, lässt sich nur vermuten, sagt Ernst W.. Denn nur die waren laut seinen Informationen lahmgelegt – die „neuen Nummern“ in seiner Straße hätten einwandfrei funktioniert. Damit die Telekom bei einer solchen Störung sofort helfen kann, sei es zunächst wichtig, dass betroffene Kunden ihre Störung melden, heißt es vom Unternehmen. Außerdem können Kunden für die Dauer einer Störung Entschädigungen beim Kundenservice geltend machen. (Kira Müller)