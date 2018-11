Schwitzen in Schusswesten: So läuft die Ausbildung an der Polizeiakademie Hann. Münden

Hann. Münden. Über 1200 junge Menschen werden an der Polizeiakademie in Hann. Münden derzeit zu Polizisten ausgebildet. HNA-Volontärin Lilli Elsebach hat einige Studenten begleitet.

Montagmorgen, 7.20 Uhr, graues Novemberwetter, es ist noch halb dunkel. Auf dem Parkplatz vor der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden trudeln nach und nach die Studenten ein. Es herrscht reger Betrieb, um acht Uhr beginnen die Vorlesungen.

Ich möchte einen Einblick in den Alltag der Polizei-Studenten in Hann. Münden bekommen. Dafür begleite ich PKA’in Raphaela H. (30) und PKA Phil H. (21) drei Tage lang zu ihren Studienveranstaltungen (Namen sind aus dienstlichen Gründen abgekürzt). PKA? Die Abkürzung steht für Polizeikommissaranwärter. Eine der ersten Lektionen, die ich hier lerne: Es gibt unzählige Abkürzungen. Für einen Außenstehenden ist das nicht immer leicht zu verstehen.

Das erste Seminar an diesem Tag ist Theorie: Polizeirelevante psychische Störungen. Für Raphaela und Phil hat im Oktober das dritte Studienjahr begonnen. 24 Studenten umfasst ihre Studiengruppe. Beide haben wie alle anderen bereits ihre Uniformen an – Hose, Pullover und Jacke. Auf dem Weg zur Akademie dürfen sie keine Uniform tragen, weil sie noch nicht fertig ausgebildet sind. Im Unterricht ist die Einheitsbekleidung dagegen Pflicht – und das sehen beide Studenten positiv. „Bei der Polizei arbeiten wir im Team, die Uniform unterstützt das“, erklärt Raphaela. „Vertrauen ist wichtig, denn im Ernstfall vertraut man den Kollegen sein Leben an“, ergänzt Phil.

Wie entscheidend das Vertrauen in die Kollegen ist, erzählt Raphaela anhand eines Beispiels: „Wir haben mal das Durchsuchen von Räumen geübt. Mein Kollege hat dabei einen Raum übersehen und plötzlich stand der Trainer mit einem Messer hinter mir. Da wird man wach und merkt, wie konzentriert man arbeiten muss.“

Nach der Theorie an Tag 1 folgt am zweiten Tag der praktische Ausbildungsteil. Schießtraining und eine Erste-Hilfe-Übung stehen auf dem Stundenplan. Beide Kurse finden zeitgleich statt, deshalb teilt sich die Studiengruppe auf. Raphaela wartet mit einigen Kollegen vor dem Schießstand, bis sie an der Reihe ist. Diejenigen, die bereits geschossen haben, reinigen ihre Waffen. Nach etwa zehn Minuten Wartezeit ist es soweit. Mit Raphaela und einer ihrer Kolleginnen betrete ich den Schießstand.

Der längliche, niedrige Raum darf nur mit Schutzbrille und Gehörschutz betreten werden. Drei Trainer koordinieren die Übung. Raphaela geht in Position. Sie streckt die Arme aus, schaut konzentriert nach vorne und zielt. Ihre Finger umschließen den Abzug. Auf Befehl des Trainers schießt sie auf ein markiertes Ziel auf einer Leinwand – Treffer. Trotz Gehörschutz hört man einen deutlichen Knall, der erahnen lässt, wie laut das Geräusch ohne den Schutz wäre.

Währenddessen findet draußen eine Erste-Hilfe-Übung statt, an der Phil teilnimmt. Simuliert wird ein Verkehrsunfall mit zwei Autos an einer Straßenkreuzung. Das Szenario ist sehr realistisch. Vier Studenten mit aufgeschminkten Platzwunden und Knochenbrüchen stellen die Beteiligten dar. Sie sitzen in den Autos und schreien. Zwei Streifenwagen mit Blaulicht kommen angerast.

+ Volle Konzentration: Studentin Raphaela H. beim Schießtraining.

Vier Studenten spielen die Einsatzbeamten und sichern den Unfallort ab. „Wir lernen, mit besonderen Fahrtrainings unter Stress und mit Blaulicht zu fahren“, sagt Phil. Dafür gibt es sogar eine eigene Prüfung.

Das Unfallszenario geht weiter. Einer der Beteiligten reagiert nicht mehr auf die Ansprache des Beamten. Dieser überprüft in regelmäßigen Abständen Puls und Atmung und kümmert sich nebenbei um das mentale Wohl des Verletzten. „Versuchen Sie, ruhig zu bleiben, wir kümmern uns um Sie“, erklärt der Beamte mit beruhigender Stimme.

An Tag 3 stehen Zugriffs- und Abwehrtechniken auf dem Plan. Hierbei trainieren rund 50 Studenten im „Dojo“, der Trainingshalle auf dem Gelände der Akademie. Vier Trainer geben Anweisungen. Die Regeln sind streng, die Matten dürfen nur barfuß betreten werden. „Los, warm laufen, ohne zu sprechen!“, brüllt der Trainer. Der Ton ist rau, fast militärisch. Die Studenten joggen in lockerem Tempo durch die Halle. Regelmäßig ertönt der schrille Pfiff einer Trillerpfeife. „Liegestütze!“, „Purzelbaum!“, „Auf den Rücken!“, lauten die Kommandos der Trainer. Vier Kollegen haben ihre Ausrüstung nicht vollständig dabei. Zur Strafe müssen alle jeweils 20 Liegestütze machen. Dann startet das Training. Paarweise werden Grifftechniken geübt. Schon nach wenigen Minuten kommen auch die Sportlichsten ins Schwitzen – und das nicht ohne Grund.

Die Studenten tragen ihre Uniformen inklusive schusssicherer Westen. Nach anderthalb Stunden ist das Training vorbei, alle setzen sich zur Besprechung im Kreis auf die Matten. „Sie haben heute gut mitgearbeitet“, lobt der Trainer. Er verweist darauf, dass hier nur Grundsätze vermittelt werden, die Studenten müssen privat weiterüben, um die Techniken zu verinnerlichen.

+ Simulierter Unfall: Bei einer Erste-Hilfe-Übung lernen die Studenten das richtige Verhalten bei einem Verkehrsunfall. Die Beamtin kümmert sich um zwei Verletzte. © Lili Elsebach

Der Aufbau des Polizeistudiums

In Niedersachsen werden Polizisten an drei Standorten ausgebildet. Neben Hann. Münden gibt es Polizeiakademien in Oldenburg und Nienburg. In Hann. Münden studieren aktuell 1206 Personen. Davon sind etwa 1000 immer vor Ort, die anderen sind im Praktikum in verschiedenen Dienststellen. Der Studiengang Polizeivollzugsdienst dauert drei Jahre. Im ersten Jahr gibt es viele schriftliche Prüfungen und überwiegend theoretischen Unterricht. Inhaltlich geht es um alltägliche Aufgaben wie Diebstahl, das Durchsuchen von Personen und Spurensicherung. Im zweiten Jahr wechseln sich Theorie und Praktikum jeweils für drei Monate ab. Thematisch geht es um Inhalte wie Sexualdelikte oder häusliche Gewalt. Das dritte Studienjahr ist wieder ein Theoriejahr. Besondere Fälle wie Terrorlagen und Amokläufe werden behandelt. Der Anteil des Selbststudiums ist hier am stärksten. Außerdem konzentrieren sich die Studenten auf das Schreiben ihrer Bachelorarbeiten. Weil sie fürs Studium bezahlt werden, müssen die Studenten 40 Arbeitsstunden pro Woche ableisten. Die Unterrichtszeit ist eingerechnet. Das Gehalt liegt im ersten Studienjahr bei ca. 1100 Euro netto.

Das muss ein Bewerber mitbringen

Für ein Polizeistudium müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Die deutsche Staatsbürgerschaft, die eines anderen EU-Staates oder eine gültige Niederlassungserlaubnis

Abitur, Fachhochschulreife, Realschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss

sechs Jahre Englischunterricht oder ein Sprachzertifikat für Englisch auf Level B1

keine Vorstrafen

am Tag der Einstellung nicht älter als 31 Jahre sein (Ausnahmen im Einzelfall möglich)

Fahrerlaubnis Klasse B

Jugendschwimmabzeichen Bronze

allgemein gesund und sportlich sein

Mindestnoten: bei Abitur und Fachhochschulreife mindestens 4 Punkte in Mathematik und Deutsch, bei Realschulabschluss mindestens die Note 3 in beiden Fächern sowie ein Notendurchschnitt von mindestens 3,3.

Weitere Informationen unter www.polizei-studium.de.

