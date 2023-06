Hann. Münden: VR-Bank verkauft Wohnungen an der Hermann-Löns-Straße

Von: Thomas Schlenz

Freuen sich über den Neubau: Ismail Pelitli (links) vom Unternehmen Peakbau GbR und VR-Bank Immobilienberater Carsten Lehne. © Privat

Der Ausblick von den Wohnungen des Neubauprojektes an der Hermann-Löns-Straße in Hann. Münden reicht über die ganze Stadt.

Hann. Münden – Vom Werratal über die gegenüberliegende Seite am Lug ins Land und die Altstadt mit dem Welfenschloss bis hin zur Tillyschanze: Den Bewohnern liegt die Dreiflüssestadt hier zu Füßen. Und wenn die Sonne scheint, sieht man sie hier den kompletten Tag über. Ein Platz an Mündens Sonne. Trotz der Lage über der Stadt ist es ruhig, Wald und Natur grenzen an.

Genau dort errichtet das Unternehmen Peakbau GbR aus Kassel in drei Bauabschnitten eine Wohnanlage. „Von der Wohnung mit 70 Quadratmetern Grundfläche für etwa 249 000 Euro bis hin zum 180 Quadratmeter großen Penthouse für knapp 750 000 Euro ist alles dabei“, sagt Ismail Pelilti von Peakbau. „Das ist ein außergewöhnliches Projekt, das wir hier begleiten“, ergänzt Immobilienberater Carsten Lehne von der VR-Bank in Südniedersachsen, die die Vermarktung der neuen Wohnungen übernimmt. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts liege bei etwa 10,5 Millionen Euro, so Pelitli.

Neubau an der Hermann-Löns-Straße: Vom Penthouse im obersten Stock aus können die Bewohner den Blick über ganz Hann. Münden schweifen lassen. © Thomas Schlenz

Bauabschnitt eins werde sieben Wohneinheiten umfassen, der zweite Abschnitt fünf und der dritte Bauabschnitt elf Einheiten. Die Gesamtwohnfläche liege bei 2500 Quadratmeter. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Die Topografie habe es den Planern nicht leicht gemacht, denn die Gebäude mussten in den Hang hineingebaut werden. „Es mussten etwa 200 Lastwagen mit Erde abgefahren werden“, erklärt Pelitli. Ein Ingenieurbüro, das auch Seilbahnen in Österreich plane, habe die Statik mitgeplant. So werde der Hang teilweise durch Stützwände aus Spritzbeton und mit zwölf bis 18 Meter langen Erdnägeln gesichert. Alle erdberührten Teile seien aus wasserundurchlässigem Beton gefertigt und zusätzlich mit Schwarzanstrich, Perimeterdämmung und Noppenbahn abgedichtet worden. Beton sorge für die notwendige Statik, Hochlochziegel für gedämmten Schall und Kalksandsteinmauern im Innern für ein gutes Raumklima. Dazu komme ein atmungsaktiver Innenputz.

„Die Qualität der einzelnen Abschnitte wird vor Abnahme zudem durch die Dekra überwacht“, betont Pelitli. Das ganze Gebäude und jede einzelne Wohnung entsprächen dem neuesten Stand der Technik. Zu jeder Wohnung gehören zwei Tiefgaragenplätze, die teilweise mit einem sogenannten Kombi-Lift erreicht werden können. Dabei wird das Auto mit einer Art Aufzug nach oben gefahren und auf Anforderung auch wieder herunter. Jeder Stellplatz erhalte zudem eine eigene Wallbox.

Blick in die Tiefgarage: Ein sogenannter Kombi-Lift soll dort die Autos unter der Decke in Position bringen. © Privat

Auch der Energiestandard kann sich sehen lassen: „Alle Gebäude werden nach dem KfW55-Standard gebaut, beheizt werden sie mit Luft- oder Erdwärmepumpen. Die Bauweise mit der Außendämmung führe dazu, dass es in den Wohnungen im Winter angenehm warm und im Sommer kühl bleibe. Die Fenster seien dreifach verglast, alle Wohnungen mit Fußbodenheizung versorgt.

Eine Lüftungsanlage gebe es nicht. „Die sorgt in Mehrfamilienhäusern erfahrungsgemäß eher für Probleme, da nicht jeder damit zurechtkommt“, so Pelitli. Für die Beschattung der Wohnungen seien Rollläden vorgesehen. Auch an das digitalisierte Zuhause, das sogenannte Smart Home, sei gedacht: Rollläden, Licht und wenn gewünscht sogar die Kaffeemaschine ließen sich intelligent steuern.

„Durch die Photovoltaikanlagen auf allen drei Dächern ist für die Bewohner zudem ein Strompreis garantiert, der unter dem Durchschnitt des Grundversorgers liegt“, erklärt Pelitli. Fahrradkeller und separate Kellerräume für die Bewohner gehörten selbstverständlich ebenfalls dazu. Architektonisch werde ein offenes Konzept verfolgt, bei dem die Flurflächen eher klein gehalten seien. Auf den barrierefreien Zugang zu allen Wohnungen habe man besonderen Wert gelegt. Deswegen dürften auch Fahrstühle nicht fehlen. In den Wohnungen seien ebenerdige, große Duschbäder Standard. Dass alles durchdacht sei, werde auch beim Gang durch das Treppenhaus deutlich: „Die Treppe ist von der Wand entkoppelt, damit später niemand hört, wenn beispielsweise jemand mit Stöckelschuhen über die Treppe geht“, so Pelitli.

Der größte Vorzug des Projekts sei aber sicher seine Lage: Durch die großen Fenster, Terrassen und teils überdachte Balkone ist ein weitläufiger, sonnenverwöhnter Blick über Münden möglich. „Erste Verkäufe sind bereits getätigt“, sagt Carsten Lehne. Um Interessenten einen Eindruck vor Ort zu verschaffen, ist am 24. und 25. Juni ein Informationstag vor Ort mit Voranmeldung geplant. (Thomas Schlenz)