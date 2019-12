Spaß beim gemeinsamen Singen: Heimatkundeverein und Gemischter Chor feiern in Scheden

Der Heimatkunde- und Geschichtsverein Scheden und der Gemischte Chor Scheden feierten eine lebendige Weihnachtsfeier. Für das Highlight sorgten Mara Schucht und Lena Scheibe.

Eine wirklich lebendige Adventsfeier feierte der „Heimatkunde- und Geschichtsverein Scheden“ gemeinsam mit dem Gemischten Chor Scheden in der „Deutschen Eiche“.

Der große Raum war von den Inhabern Angelika und Harald Ruchlak geschmackvoll geschmückt worden. Das gut beladene Torten- und Kuchen Buffet ließ erkennen, dass einige gute Seelen für diesen Nachmittag wieder längere Zeit in ihren Küchen verbracht hatten.

Gemeinsam Lieder singen

Ingrid Lück (Zweite Vorsitzende Heimatverein) moderierte die Veranstaltung, die mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ begann. Der Chor stimmte auch gleich nach den kurzen Willkommensgrüßen durch Walter Beuermann (Erster Vorsitzender Heimatverein) und Ingrid Lück unter der Leitung von Willi Gröschl die Lieder „Weihnachtsstern“, „Advent Jodler“ und „Luleise“ an.

Kurze Zeit später kam die Zeit, dass gemeinsame Lieder gesungen wurden. Und da muss man ganz klar sagen: Beeindruckend.

Publikum war begeistert

Während sich auf anderen Veranstaltungen das Mitsingen oft eher zäh gestaltet, hatten die Gäste echten Spaß dabei. Selbst Ruchlak sang mit, als er die Gäste während der Lieder mit Getränken versorgte. Der Nachmittag gestaltete sich gesellig, locker und lustig.

Die lockeren Tischgespräche wurden durch gelesene Geschichten unterbrochen und sorgen für intensive Belustigung, als Gröschl „Was, wenn Weihnachten sich nicht vor 2012 Jahren, sondern heute stattgefunden hätte“ las. In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von Bürgern alarmiert.

+ Sie begeisterten das Publikum mit ihrem Spiel auf der Blockflöte: Mara Schucht (9/von links), Lena Scheibe (9) und Hanna Scheibe (6). © Margitta Hild

So hätte sich Weihnachten heute abgespielt

Eine junge Familie, die in einem Stall haust, ein Säugling der 14-jährigen Mutter Maria in Stoffstreifen gewickelt in der Futterkrippe liegend vorfand. Festgenommen wurden neben Maria und Joseph auch die drei Ausländer ohne Papiere, die sich als „weise Männer“ bezeichneten.

Die mitgeführten Chemikalien wurden in das Kriminallabor geschickt und letztendlich die Akteure als vollgekiffte Junkies entlarvt. Witzig wurde es auch bei der auf Plattdeutsch vorgetragenen Geschichte „De Weichnatschans“.

Publikum forderte eine Zugabe

Niemand wollte den artigen Ganter Peter schlachten, der als Gössel im Frühjahr angeschafft worden war, um als Braten zu enden. Diejenige, die auserkoren war, brachte es nicht übers Herz, gab ihm Schlaftabletten. Der vermeintlich tote Peter wurde gerupft, erwachte wieder und die Freude war sehr groß, weil er noch lebte.

Highlight waren Mara Schucht und Lena Scheibe mit ihren Blockflöten

Leider nackt. Kurzerhand setzten sich die „dra Mekens hen und knütteten Pullover mit Reißverschluß taun upmoken, denn ha moßte jo ok mol e woschen wern“, hieß es. Er verstarb an Altersschwäche.

Der kleine Auftritt von Mara Schucht und Lena Scheibe, die selbstbewusst ihre Stücke ansagten und diese fehlerfrei auf ihren Blockflöten spielten, war das Highlight. Sie machten das so toll, dass von den Gästen in der Deutschen Eiche Zugaben eingefordert wurden.