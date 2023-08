Spenden für Herzensprojekte: Sparkasse Göttingen feiert ein Jahr „WirWunder“-Plattform

Von: Thomas Kopietz, Kira Müller

Freuen sich über 75 geförderte Projekte: Ines Dietze, Vorstandsvorsitze der Sparkasse Göttingen (links), und Corinna Zierenberg (Abteilung Kommunikation). © Sparkasse Göttingen/nh

Die Sparkasse-Göttingen feiert ein Jahr „WirWunder“. Über die Spendenplattform wurden bereits 75 Projekte im Landkreis Göttingen umgesetzt – einige auch im Altkreis Münden.

Hann. Münden – „WirWunder“ – eine Spendenplattform, die von der Sparkassen-Finanzgruppe im Jahr 2020 gegründet wurde. Die Sparkasse Göttingen beteiligt sich ebenfalls an diesem Projekt und feiert nun ein Jahr WirWunder. Ziel sei es dabei, engagierte Menschen mit sozialen Projekten aus der Region zusammenzubringen.

„In Deutschland engagieren sich viele Menschen mit viel Herzblut in Vereinen und für gemeinnützige Projekte. Damit ihre Arbeit wirken kann, ist das Sammeln von Spendengeldern essenziell“, sagt Ines Dietze, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Göttingen. „Mit unserer Spendenplattform WirWunder geben wir lokalen Vereinen und sozialen Organisationen eine Plattform, auf der sie sich und ihre Herzensprojekte präsentieren und Spenden sammeln können“, ergänzt sie.

Aktuelle Projekte bei WirWunder im Altkreis Münden

Aktuelle Projekte im Altkreis Münden sind derzeit zum Beispiel ein Anbau eines Multifunktionsraums an das Mündener-Hospiz (Fördersumme 109 989 Euro), eine Unterstützung für die Rehkitzrettung Bramwald (6000 Euro) und die Förderung für eine Photovoltaik-Anlage für das Haus Hoher Hagen Dransfeld (40 000 Euro).

Der Einzug des Spendenbetrages erfolgt in Zusammenarbeit mit der etablierten Spendenplattform betterplace.org über sichere und etablierte Online-Bezahlverfahren, heißt es vonseiten der Sparkasse in einer Mitteilung.

Ines Dietze: Tolle Resonanz für WirWunder der Sparkasse Göttingen

So wurden unter anderem bereits drei Projekte in Hann. Münden und Dransfeld realisiert: Der Ausbau der „Denkräume“ in Dr. Wolfs Wunderkammer (knapp 5000 von 7000 Euro erreicht), Spendenaufruf für einen AED-Defibrillator für den SV Schedetal Volkmarshausen 1907 (1700 von 1700 Euro erreicht) und einen Defibrillator für den Sportplatz in Hedemünden durch den HSV „Eintracht“ Hedemünden von 1930 (1663 von 1950 Euro erreicht).

Auch bei der Programmvorstellung zum Göttinger Literaturherbst berichtete Ines Dietze über die Sparkassen-Spendenplattform: „Wir sind selber überrascht, wie viel Resonanz WirWunder findet und wie viele Spenden für Projekte eingehen. Die Aktion kommt wirklich gut an.“

Auch beim größten Literaturfestival Niedersachsens läuft die Sparkassen-Crowdfunding-Aktion, es wird für eine Veranstaltung am Mittwoch, 1. November, gesammelt: Es geht um Felix Lobrechts Buch „Sonne und Beton“, das von den Schauspielern Slin Kavak und Benjamin Kempf in einfacher Sprache vorgestellt wird.

100 000 Euro Spenden für regionale Projekte durch Sparkassen-Plattform WirWunder

Seit August vergangenen Jahres konnte die Sparkasse Göttingen insgesamt über 100 000 Euro Spenden für regionale Projekte auf WirWunder einsammeln. Dies entspreche in Summe 1287 Förderungen für 75 Projekte.

Ebenfalls haben mehrere Verdopplungsaktionen, während der die Sparkasse Göttingen die gespendeten Beträge bis zu einer Höhe von 50 Euro verdoppelt hat, zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen, heißt es weiter.

Anlässlich des ersten Geburtstages zieht Sparkassen-Chefin Ines Dietze Resümee: „Es ist fantastisch, wie viel wir schon gemeinsam in unserer schönen Region erreicht haben. Als Sparkasse sehen wir uns auch weiterhin in der Verantwortung und möchten unsere hiesigen Vereine und sozialen Organisationen dabei unterstützen, langfristig, transparent und zeitgemäß Spenden zu sammeln.“

Insgesamt wurden durch die WirWunder-Plattform in Deutschland 60 Millionen Euro finanziert mit 719 000 Förderungen für 14 000 Projekte.