Spielend Freunde werden: Integrations-Cup fand in Gimte statt

Hann. Münden. Drei Tage, von Freitag bis Sonntag, gab es in der Gimter Sporthalle faire Spiele, ein respektvolles Miteinander und viele Tore. Denn der Mündener Moscheeverein und der Mündener Kneippverein hatten zum fünften Hallenfußballturnier „Integrations-Cup“ eingeladen.

70 Kinder-, Jugend- und Herrenmannschaften aus Südniedersachsen und Nordhessen waren mit jeweils zehn Spielern, Trainern und Betreuern gekommen.

Allein die Versorgung mit Speisen und Getränken war eine logistische Herausforderung, die die Frauen vom Moscheeverein bestens gemeistert haben. Deftiges, Süßes, kalte und heiße Getränke gab es reichlich. „Über diesen Teilnehmerrekord freuen wir uns besonders“, sagte Turnierleiter Ercan Akman, der gleichzeitig im Vorstand des Moscheevereins aktiv ist und das Turnier federführend organisiert hat. „Da haben sich unsere Vorbereitungen gelohnt“.

Im Vorjahr waren es 54 Mannschaften. Er berichtete, dass mit der Organisation des Cups im Oktober begonnen wurde. Die Vereine wurden angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen, die Spielzeiten festgelegt und Schiedsrichter organisiert. Für die Spiele standen 19 Schiedsrichter vom Niedersächsischen Fußballverband zur Verfügung.

Bei den Herren und auch den Kindern und Jugendlichen waren Mannschaften vertreten, die in verschiedenen hohen Ligen spielen. Außerdem hatten sich junge Flüchtlinge aus der gemeinsamen Aktion der Vereine „Sport mit Flüchtlingen“ angemeldet. Die Spieler waren mit viel Energie, Elan und Ernst bei der Sache. Bei den Spielen gab es spannende Begegnungen, was der Idee des Cups entspricht. Denn so soll Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen ein zusätzliches Freizeitangebot geboten werden, damit sie einander besser kennenlernen können.

Und das ist beim Fußball mit Sicherheit gegeben. Schon jetzt steht fest, dass es im nächsten Jahr einen sechsten Integrations-Cup geben wird. Das macht Karsten Rohlfs vom Kneipp-Verein deutlich. Dazu habe man bereits jetzt die Turnhalle im Werraweg als zusätzlichen Spielort anvisiert.

Der Moscheeverein und der Kneippverein waren erfreut, dass viele Sponsoren das Turnier finanziell unterstützt haben und, dass der Landkreis Göttingen die Pokale und Medaillen gestiftet hat.

Die Pokalgewinner der Altersgruppenwettbewerbe

C-Junioren 1. OSC Vellmar 2. TG 1860 Münden 3. TSV Wolfsanger 4. JSG Nieste/Staufenberg A-Junioren 1. JFV West Göttingen 2. SC Hainberg 3. Tuspo Weser Gimte I 4. SVG Göttingen F2-Junioren 1. TSG Wilhelmshöhe II 2. JFV Rosdorf 3. Tuspo Weser Gimte 4. TSG Wilhelmshöhe I

F1-Junioren 1. SC Hainberg II 2. SG Reinhardshagen 3. SC Hainberg I 4. SV Kaufungen Herren 1. OSC Vellmar/FSC Lohfelden 2. TSV Rothwesten 3. FC Stadtoldendorf 4. DITIB Hann. Münden E2-Junioren 1. KSV Baunatal 2. JSG Friedrichstein/Bad Wildungen 3. Tuspo Weser Gimte 4. SVW Ahnatal II

E1-Junioren 1. JSG Friedrichstein/Bad Wildungen 2. SC Hainberg I 3. SC Hainberg II 4. Tuspo Rengershausen D2-Junioren 1. SVG Göttingen 2. VfL Kassel 3. I. SC Göttingen 05 4. JSG Reinhardshagen/Immenhausen

D1-Junioren 1. TSV Wolfsanger 2. JSG Friedrichstein/Bad Wildungen 3. I. SC Göttingen 05 4. JSG Calden/Grebenstein