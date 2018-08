Schwelbrand nahe der Tillyschanze: Spielende Kinder verursachten Feuer

Hann. Münden. Spielende Kinder verursachten nach Angaben der Polizei den Waldbrand nahe der Tillyschanze am Montag.

Die Ursache für den Freiflächenbrand in einem Waldstück unterhalb der Tillyschanze am Montagnachmittag steht fest: Wie die Pressestelle der Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, könne Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Der Schwelbrand wurde, so die Polizei, von Kindern verursacht, die mit Wunderkerzen und Knallkörpern gespielt haben sollen. Beamte trafen vor Ort zwei Kinder an, die nach einer Befragung an die Eltern übergeben wurden. Ein drittes Kind sei bei Ankunft der Polizei davongelaufen.

Am Montag war die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr alarmiert worden, nachdem in einem Waldstück unweit des Zickzackweges zur Tillyschanze Rauch entdeckt worden war. Die Wehr rückte mit 48 Einsatzkräften an. Nachdem sie sich mit Motorsägen einen Weg zur Feuerstelle freigeschnitten hatten, war der Schwelbrand gegen 17.50 Uhr gelöscht.

