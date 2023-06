Sporterlebnistagen in Hann. Münden: Ein Wochenende voller Action für Kinder

Von: Per Schröter

Spektakulär: Während es die Teilnehmer etwas vorsichtiger angingen, zeigten die Übungsleiter beim Mountainbike-Workshop auf der neuen Anlage in Volkmarshausen auch schon mal waghalsige Sprünge wie diesen. © Per Schröter

Zahlreiche Kinder probierten sich bei den Sporterlebnistagen in Hann. Münden aus. Am Rattwerder und in Volkmarshausen konnten zahlreiche Sportarten ausprobiert werden.

Hann. Münden – Einen vollen Erfolg feierten die Veranstalter am Wochenende mit der Premiere der Mündener Sporterlebnistage. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus Stadt und Umgebung nutzten die Gelegenheit, klassische Sportarten wie Fußball und Handball, aber auch Trendsportarten wie Mountainbike und Stand-Up-Paddling auszuprobieren.

Hann. Münden: Sporterlebnistage in der Dreiflüssestadt

Knapp 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus zehn Mündener Sportvereinen sorgten für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Ein eigens eingesetzter Shuttle Service pendelte stets zwischen dem Sportpark am Rattwerder und dem Sportplatz Roter Sand in Volkmarshausen, sodass die Teilnehmer insgesamt zwölf Sportarten ausprobieren konnten.

Beim Ruder-Workshop des Mündener Ruder Vereins hängten sich die Teilnehmer schon ordentlich in die Riemen. © Per Schröter

„Besonders erfreulich ist die hohe Zahl an Schwimmabzeichen, die an beiden Tagen abgelegt worden ist“, sagt Thomas Kossert, stellvertretender Sprecher der Mündener Sportvereine. Insgesamt 15 dieser Abzeichen seien im Rahmen der Sporterlebnistage vergeben worden. Darüber hinaus absolvierten neun Jugendliche erfolgreich das Deutsche Sportabzeichen. Auch der Hochseilgarten des SVS Schedetal Volkmarshausen und die neu errichtete Mountainbike-Strecke waren stets gut gebucht. Der Mitmachzirkus des Kneipp-Vereins und die Gardetänzerinnen vom TuSpo Weser Gimte präsentierten ihre einstudierten Programme auf der Bühne der Versorgungsbetriebe.

Hann. Münden: Vereine stellten ihr Angebot vor

Die Tennissparte des SVS und der Mündener Tennisclub warben gemeinsam für ihren Sport, der auch fast 40 Jahre nach Boris Beckers Wimbledon-Sieg nichts an Faszination eingebüßt hat.

Auf der Sportanlage am Rattwerder konnten die Teilnehmer das Sportabzeichen ablegen. Der Ball-Weitwurf war dabei eine von mehreren Disziplinen. © Per Schröter

„Die Sportvereine sind durch die Veranstaltung wieder näher zusammengerückt und haben einmal mehr bewiesen, wie vielfältig und leistungsfähig die gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur in unserer Stadt ist“, bilanziert Thomas Kossert.

Die Kletterabteilung des SV Schedetal Volkmarshausen ließ die Teilnehmer auch gut gesichert auf Bäume klettern. © Per Schröter

Finanziert wurde die Veranstaltung aus Fördermitteln des Landkreises Göttingen und zusätzlich unterstützt durch die Versorgungsbetriebe Münden sowie zwei lokale Lebensmittelmärkte. „Die Planungen für die zweiten Mündener Sporterlebnistage im kommenden Jahr sind bereits angelaufen“, sagt Thomas Kossert.

Interessierte Sportvereine könnten sich per E-Mail an info@mrv1912.de oder unter 01 76/20 43 66 46 mit ihren Angeboten bei ihm melden. (Per Schröter)