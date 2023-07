Stadtradeln in Hann. Münden: Grotefend Gymnasium auf Platz eins

Von: Ekkehard Maass

Erfolgreich beim Stadtrade in Hann. Münden: Unser Bild zeigt (von links) Jörg Ottweiler, Bootswart des drittplatzierten Mündener Rudervereins, Oliver Breul, Lehrer des erstplatzierten Grotefend-Gymnasiums, und Janina Götz, Hann. Münden Marketing GmbH und Koordinatorin des Stadtradelns in Münden. © M. Simon / Stadtverwaltung Hann. Münden

Die Ergebnisse vom Stadtradeln 2023 sind da. 121 Mündener beteiligten sich an der Aktion für Klimaschutz und Lebensqualität. Das Grotefend-Gymnasium belegte wieder den 1. Platz.

Hann. Münden – Die Mannschaft des Grotefend Gymnasiums ist klarer Sieger des Stadtradelns in Hann. Münden. Wie die Hann. Münden Marketing GmbH (HMM) mitteilte, haben sich 121 Mündener mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren vom 4. bis 24.06.2023 an der bundesweiten Aktion für Klimaschutz und bessere Lebensqualität beteiligt.

Hann. Münden:Ergebnisse des Statdradelns verkündet

„Ziel war es, privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen“, heißt es weiter. Aufgeteilt in neun Teams hätten die Teilnehmer nach 31 645 geradelten Kilometern etwa fünf Tonnen CO₂ eingespart.

Nach Angaben der HMM hatten die 49 Radler der Mannschaft des Grotefend Gymnasiums nach Ablauf der Meldefrist 10 982 Kilometer zusammengetragen und belegten damit Platz eins. Auf Platz zwei folgte das 15-köpfige Team „Genuss & Gymnastik“ mit 5247 gefahrenen Kilometern. Der Mündener Ruderverein sicherte sich den dritten Platz. Die zwölfköpfige Mannschaft fuhr 4342 Kilometer zusammen.

Damit erreichte sie den „besten Pro-Kopf-Wert von 362 Kilometern“, so die HMM. Die Mannschaft der Mündener Stadtverwaltung belegte mit 3874 Kilometern Platz vier. Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg sagte laut Mitteilung der HMM: „Das Stadtradeln ist eine gute Aktion, um sich aktiv in der Kommune für den Klimaschutz einzusetzen und auch andere für dieses Thema zu sensibilisieren. Viele Bürgerinnen und Bürger, und, was mich persönlich freut, vor allem die jüngeren Generationen haben das Angebot wahrgenommen und ein entsprechendes Zeichen gesetzt.“

Gymnasium bereits 2022 auf Platz 1

Das Grotefend Gymnasium war auch schon im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Von allen Teams im Landkreis und in der Stadt Göttingen erreichte die Mannschaft des Grotefend Gymnasiums mit 24 273 Kilometern das beste Ergebnis vor der Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule in Göttingen-Geismar mit 18 171 Kilometern.

Stadtradeln ist eine Aktion des Netzwerkes Klima-Bündnis, „ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt“, heißt es auf der Homepage. Beim Stadtadel handelt es sich um einen Wettbewerb, „bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest.“ (Ekkehard Maaß)