Stadtradeln in Kreis und Stadt Göttingen: 90 Tonnen CO₂ eingespart

Von: Jens Döll

Stadtradeln im Landkreis und der Stadt Göttingen. Auch in Hann. Münden beteiligten sich Radfahrer an der bundesweiten dreiwöchigen Aktion. In der Dreflüssestadt wurden 31 645 Kilometer zurückgelegt. archiv © Hann. Münden Marketing

Die Ergebnisse des Stadtradelns für den Landkreis und die Stadt Göttingen liegen vor. Über 500 000 Kilometer wurden mit dem Rad zurückgelegt.

Landkreis Göttingen/Göttingen – Ende Juni endete die dreiwöchige Kampagne Stadtradeln im Landkreis und in der Stadt Göttingen. Die Ergebnisse des diesjährigen Aktionszeitraums stehen nun fest und übertreffen die Ergebnisse des Vorjahres: 555 571 Kilometer, fast 150 000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr, legten die 2450 Radlerinnen und Radler gemeinsam zurück. Das berichtet die Kreisverwaltung. Durch den Verzicht auf das Auto und die Nutzung des Fahrrads seien insgesamt 90 Tonnen CO₂ vermieden worden, heißt es weiter in der Mitteilung der Verwaltung.

Landkreis Göttingen: Ergebnisse fürs Stadtradeln veröffentlicht

„Die große Teilnahmebereitschaft hat unsere Erwartungen wieder weit übertroffen. Ganz besonders freue ich mich über den Beitrag der 21 teilnehmenden Schulen und Kindergärten in Stadt und Landkreis Göttingen: Sie haben mit 709 Radelnden insgesamt 136 871 Kilometer zurückgelegt und dabei 22 Tonnen CO₂ eingespart“, wird Landrat Marcel Riethig (SPD) zitiert. Die Aktion helfe dabei, Klimaschutz niederschwellig in den Alltag zu integrieren. Wer mit dem Rad zur Arbeit fahre und dafür das Auto stehen lasse, stärke außerdem die eigene Fitness, heißt es von Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD). Im deutschlandweiten Vergleich liege laut Kreisverwaltung die Stadt und der Landkreis Göttingen derzeit auf dem 96. Platz.

Der Aktionszeitraum des Stadtradelns erstreckt sich allerdings noch bis zum 30. September, somit kann die Platzierung noch nicht abschließend genannt werden. Bis jetzt hätten sich 2793 Kreise und Städte mit 883 000 Radelnden beim diesjährigen Stadtradeln angemeldet. Zusammen haben sie, so heißt es vom Initiator Klima-Bündnis, 171 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Hann. Münden: Grotefend-Gymnasium belegte Platz 1

Im Landkreis Göttingen nahmen auch die Städte Duderstadt, Hann. Münden und Herzberg am Harz, die Flecken Bovenden und Adelebsen, die Samtgemeinden Dransfeld und Hattorf am Harz sowie die Gemeinden Gleichen und Rosdorf an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil. In Hann. Münden wurde die Auswertung des Stadtradelns durch die Hann. Münden Marketing GmbH bereits veröffentlicht. In der Dreiflüssestadt beteiligten sich 121 Mündener mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren vom 4. bis 24. Juni an der bundesweiten Aktion. Dabei seien 31 645 Kilometer zurückgelegt worden. Neun Teams haben sich beteiligt. Nach Angaben der HMM hatten die 49 Radler der Mannschaft des Grotefend-Gymnasiums nach Ablauf der Meldefrist 10 982 Kilometer zusammengetragen und belegten damit Platz eins.

Auf Platz zwei folgte das Team „Genuss & Gymnastik“ mit 5247 gefahrenen Kilometern. Der Mündener Ruderverein sicherte sich den dritten Platz. Die zwölfköpfige Mannschaft fuhr 4342 Kilometer zusammen. Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg (CDU) sagte laut Mitteilung der HMM: „Das Stadtradeln ist eine gute Aktion, um sich aktiv in der Kommune für den Klimaschutz einzusetzen und auch andere für dieses Thema zu sensibilisieren.

Dransfeld: 7759 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt

In der Samtgemeinde Dransfeld nahmen zwei Teams mit insgesamt 24 Radlern an der Aktion teil. Dort wurden laut Mitteilung 7759 Kilometer gefahren.

Das Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion, bei dem für 21 Tage möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad zurückgelegt werden sollen. Das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen, organisiert die Kampagne. (Jens Döll)