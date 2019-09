Achte Mündener Stadtregatta: Sparkassen-Team siegt 

Spannend: Immer in Dreier-Gruppen kämpften die Mannschaften auf dem Wasser um den Sieg bei der achten Stadtregatta.

Das Sparkassen-Team hat am Samstag bei der Stadtregatta des Mündener Rudervereins den ersten Platz belegt. Als besonderen Gast begrüßten die Mündener einen bekannten TV-Wetterexperten.

Trainiert wurden die Sieger Claudia Heise, Anna Szustek, Tobias Beckmann und Ferit Salovic von John Shiel. Zwei Tage voller spannender Rennen waren dem Finale vorausgegangen, bereits am Freitag fanden die Vorläufe statt, bei denen 36 Teams an den Start gingen, darunter auch völlige Regattaneulinge.

„Knapp 1 000 Zuschauer sorgten an beiden Regattatagen für ausgelassene Stimmung und verwandelten das Bootshausareal in eine regelrechte Ruderarena“, so Thomas Kossert, stellvertretender Vorsitzender des Mündener Rudervereins (MRV), Trainer und Moderator der Stadtregatta.

Er freute sich über das große Interesse an der Stadtregatta, auch über die Grenzen von Hann. Münden hinaus.

ZDF-Wetterexperte war als besonderer Gast in Hann. Münden

Als besonderen Gast konnte er am Samstag den ZDF-Wetterexperten und Regattasprecher Gunther Tiersch begrüßen, der mit ihm zusammen die Rennen kommentierte. Außerdem fand am frühen Nachmittag eine Bootstaufe statt.

Gemeinsam mit dem Mündener Landtagsabgeordneten und Schirmherrn der Veranstaltung, Gerd Hujahn, taufte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Münden, Thomas Scheffler, einen neuen Doppelvierer mit Steuermann auf den Namen „Sparkasse Münden“.

+ Kämpferisch: In den Vorläufen schon fast ausgeschieden kämpfte sich das Team Persch-IT auf dem Ergometer zurück ins Rennen und schaffte es auf Platz sechs. Von links: Christian Persch, Ledian Djekovic, Nina Johänning und Ahmed Kadhim. © Wiebke Huck Im ersten Halbfinale kam es dann zu einer Neuauflage des letztjährigen Finales zwischen der ContiTech MGW GmbH, der VR-Bank in Südniedersachsen und der Sparkasse Münden.

Bord-an-Bord-Kampf im spannenden Finale

Im zweiten Halbfinale setzte sich EWAB gegen die Evotec International GmbH aus Göttingen und das zweite Boot der VR-Bank durch.

Die drei Regattaneulinge vom Computerservice Persch aus Kassel, der Klaus Faber AG und dem zweiten Boot der EWAB lieferten sich ein packendes Rennen um den letzten Finalplatz, den sich das Team von Faberkabel knapp vor EWAB sichern konnte.

+ Siegreich: Unser Bild zeigt das erfolgreiche Team der Sparkasse mit (von links) Claudia Heise, Anna Szustek, Trainer John Shiel, Tobias Beckmann und (ganz rechts) Ferit Salovic zusammen mit Regattasprecher Gunther Tiersch (zweiter von rechts). © Thomas Scheffler/nh Im Endlauf gab es einen engen Bord-an-Bord-Kampf zwischen der Sparkasse und dem Team der EWAB. Knapp 50 Meter vor dem Ziel setzte die Sparkasse zu einem Spurt an, den EWAB nicht mehr kontern konnte.

Vereinsmeisterschaft und Auszeichnung für den MRV

Parallel zur Stadtregatta trug der Mündener Ruderverein am Samstag das Rennen um die Vereinsmeisterschaft aus, hier setzte sich bei den Damen Jasmina Bier vor Carlotta Rommel und Paula Müller durch. Bei den Herren siegte Yannik Stadler vor Lirion und Ledian Djekovic.

Ausgezeichnet wurde auch der Ruderverein selbst.

Reiner Sonntag, Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen und Präsidiumsmitglied des Landessportbundes Niedersachsen, und Lothar Nolte, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, überreichten dem Vereinsvorstand einen Scheck über 10 000 Euro für den Gewinn des landesweiten Wettbewerbs „Klima(s)cheks für Sportvereine“ Anfang des Jahres.