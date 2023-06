Stadtwald in Hann. Münden entwickelt sich trotz Herausforderungen gut

Von: Thomas Schlenz

Leitet den Betrieb Stdtwald: Susanne Gohde. © Maaß, Ekkehard

Der Betrieb Stadtwald der Stadt Hann. Münden kann trotz der Herausforderungen in den vergangenen Jahren durch Borkenkäfer und Trockenheit für das vergangene Jahr 2022 eine positive Bilanz vorweisen.

Hann. Münden – Das berichtete Betriebsleiterin Susanne Gohde vor dem Ausschuss für Umwelt und Klima.

Demnach liege das ordentliche Ergebnis bei einem Plus von 217 000 Euro. 111 147 Euro seien an Rückstellungen gebucht worden. Diese Summe müsse zum Jahresergebnis hinzuaddiert werden, sodass das ordentliche Teilergebnis bei gerundet Plus 328 000 Euro liege.

Die Ausschussmitglieder lobten Gohde und ihre Mitarbeiterinnen für das Ergebnis. „Wir brennen für unseren Wald“, beschreibt Gohde das Engagement ihres Teams. Insgesamt seien bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres 13 041 Festmeter (Fm) Holz geerntet worden.

Durch die zurückliegenden Stürme im Februar seien 4 850 Festmeter Holz geworfen worden. Die Nachfrage für Fichten- und Lärchenholz sei in der ersten Jahreshälfte sehr gut gewesen, ab Juli 2022 habe es einen deutlichen Preisverfall um 15 Prozent für das Nadelholz gegeben. Die Preise für Nadelholz hätten sich aber zum Jahresende erholt. Sehr erfreulich gewesen seien deutliche Preissteigerungen für Laubholzsortimente von bis zu 25 bis 30 Prozent zu den Vorjahrespreisen.

Von Januar bis April sowie im September und im Dezember habe sich der Betrieb Stadtwald der Wiederaufforstung der Freiflächen insbesondere durch die Finanzierung von Sponsoren gewidmet. Kulturmaßnahmen zur Wiederaufforstung der Windwurfflächen seien auf etwa 37 Hektar umgesetzt worden. Die großen Freiflächen seien über Zuwendungen durch das Land gefördert worden. Daneben habe der Betrieb Unterhaltungsarbeiten an Wegen und Bänken vorgenommen. In der kommenden Zeit stehe die Kulturpflege der wiederaufgeforsteten Flächen im Fokus, so Gohde. Seit Ende des Jahres bestehe eine Kooperation mit der Nordwestdeutschen-Versuchsanstalt zum Forschungsprojekt „Buche-Akut“ zum Thema Vitalitätsschwäche in zwei Versuchsflächen im Revierteil Hedemünden. (Thomas Schlenz)