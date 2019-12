Störquellen erkennen: VR-Brille soll Schlaf verbessern

Immer mehr Menschen leiden an Schlafproblemen. Eine VR-Brille soll helfen, vermeintliche Störquellen zu erkennen.

Im Fernsehprogramm läuft eine Talkshow, schnell noch das E-Mail-Postfach kontrollieren, Nachrichten am Smartphone beantworten. Ein Blick auf den hellrot leuchtenden Radiowecker: Es ist schon spät. Jetzt müsste ich endlich schlafen.

Das Schnarchen neben wird lauter, die Nachbarn im Nebenzimmer streiten. Es ist zu laut. Es ist zu warm. Ich kann nicht schlafen. Aber – ich muss doch jetzt endlich schlafen! Das Gedankenkarussell dreht sich weiter. Stopp!

So wie mir in diesem Moment geht es vielen Menschen in Deutschland, jeden Tag. Studien zeigen, dass mehr Menschen als früher Schlafprobleme haben. Woran das liegt? Oft sind Störquellen im Schlafzimmer die Ursache – und die lassen sich manchmal leicht abstellen.

VR-Brille simuliert die Realität

Ich greife zur Fernbedienung. Der Fernseher ist aus. Ein kurzes Anstupsen. Das Schnarchen hört auf. Griff zum Thermostat. Bei 16 bis 18 Grad schläft es sich besser. Im Zimmer ist es jetzt dunkel, angenehm kühl – still.

Ich ziehe mir die große dunkle Brille vom Kopf. „Sie haben die Störquellen abgeschaltet. Gut gemacht“, sagt Tim Lehmann vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), das in Kooperation mit der Barmer Ersatzkasse an diesem Tag eine Veranstaltung für Mitarbeiter von Unternehmen und Gäste im Mündener Hotel Auefeld organisiert.

Die eben beschriebenen Erlebnisse waren also nicht echt, sondern tatsächlich Teil einer virtuellen Realität, die mir mit einer sogenannten VR-Brille auf die Sinne projiziert wurde.

Spielerisches Erleben mit VR-Brille

Zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Zimmermann und mit Tobias Pfaab von der Barmer hat Tim Lehmann in einem der Hotelzimmer einen Schlafparcours aufgebaut.

+ Ermöglicht Eintritt in andere Welten: die Virtual-Reality-Brille. © Thomas Schlenz

„Die Teilnehmer sollen mit diesem Selbsttest lernen, wie sie ihren eigenen Schlaf mit kleinen Veränderungen im Alltag optimieren können“, erklärt Lehmann. Dabei stehe das spielerische Erleben im Vordergrund, das mit der VR-Brille simuliert werde.

Das Thema gesunder Schlaf rücke immer stärker in den Fokus, insbesondere bei der Gesundheitsvorsorge von Unternehmen, so Lehmann. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig gesunder Schlaf ist“, betont er.

Gehirn braucht erholsamen Schlaf

Ein großes Problem sei, dass Leistungsfähigkeit und Gesundheit für viele Menschen in Konkurrenz zueinander träten. In stressigen Phasen werde die Zeit dann häufig beim Schlaf „abgezwackt“, sagt Lehmann. Das sei falsch, denn das Gehirn benötige erholsamen Schlaf, um fit zu bleiben.

Neben dem Ausschalten offensichtlicher Störungsquellen spielten zudem Rituale eine wichtige Rolle, um die Qualität des Schlafes zu optimieren. Zusätzlich zu dem Selbsterlebnis in der virtuellen Realität erhalten die Teilnehmer an diesem Tag noch einen Fragebogen zu den eigenen Schlafgewohnheiten. Schautafeln fassen die wichtigsten Tipps zusammen.