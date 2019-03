Sturmtief Eberhard: HNA-Volontärin erlebt Odyssee nach Hann. Münden

Eigentlich wollte ich nur mit dem Zug nach Hann. Münden fahren. Als Volontärin arbeite ich bis Ende März dort in der Redaktion. Dank Sturmtief Eberhard hat es länger gedauert. Ein Reise-Protokoll.

8.40 Uhr: Erwische verspätete Straßenbahn zum Bahnhof Wilhelmshöhe. Der Sturm scheint noch Nachwirkungen zu zeigen.

8.55 Uhr:Der Regionalexpress nach Erfurt entfällt. Somit auch der Halt in Hann. Münden. Schaue in der NVV-App auf meinem Handy nach. Die nächste Verbindung ist mit der Regiotram zum Hauptbahnhof und von da aus nach Hann. Münden. Soll sogar pünktlich kommen. Freue mich und informiere die Kollegen, dass ich trotz Sturm nur ein paar Minuten später komme.

9.08 Uhr: Die Bahn zum Hauptbahnhof kommt wirklich und bringt mich auch dorthin. Da geht dann jedoch wieder nichts. Die Regionalbahn nach Göttingen über Münden entfällt. Warum stand das nicht in der App? Nächste Möglichkeit, um zur Arbeit zu kommen, ist laut App ein Bus nach Landwehrhagen. Fährt am Scheidemannplatz in einer halben Stunde.

9.20 Uhr: Kaufe mir einen Tee. Bin mittlerweile komplett durchgefroren. Rufe die Kollegen an, dass ich sehr viel später komme. Rege mich über die unzuverlässigen Informationen in der App auf. Dann passiert am Bussteig gegenüber ein Rettungseinsatz mit Notarzt. Meine Wut verfliegt. Es gibt Schlimmeres, als zu spät zur Arbeit zu kommen. Nippe an meinem Tee und harre der Dinge, die da kommen.

9.40 Uhr: Der Bus kommt, hält nur sehr kurz und fährt direkt wieder los. In der Zeit habe ich es nicht geschafft, einzusteigen und auch ein älterer Herr guckt verdutzt. „Wann kommt denn der Bus?“, fragt er mich. Ich zeige stumm auf die Rücklichter des Busses, der gerade Richtung Innenstadt davon braust. Rufe bei der Service-Hotline an, um mich zu beschweren. Eine freundliche Dame entschuldigt sich und sagt „Also den Busfahrer kann ich jetzt nicht mehr erreichen...“ Die NVV-App gibt Auskunft, dass die Züge ab Bahnhof Wilhelmshöhe nun wieder fahren würden. Steige in die Regiotram und fahre zum Bahnhof Wilhelmshöhe.

10.06 Uhr: Zurück am Bahnhof Wilhelmshöhe. Der Zug nach Halle über Hann. Münden fällt aus. Nun steht es auch in der App. Rufe die Kollegen an: „Weiß nicht, ob ich heute noch komme.“ Der nette Mann am Informationsschalter der Bahn behält trotz der großen Anzahl Reisender die Ruhe. „Nach Münden fährt nur ein Schienenersatzverkehr. 10.20 Uhr, Bussteig 1b.“

Sturm Eberhard: So wütete er in der Region

10.24 Uhr: Befinde mich am Bussteig 1b. Vom Schienenersatzverkehr ist nichts zu sehen. Neben mir steht eine Frau mit Rad. Sie will seit gestern Abend nach Halle. Die Nacht habe sie mitsamt Fahrrad in einem Zug verbracht, den die Bahn zur Verfügung gestellt habe.

10.32 Uhr: Der Schienenersatzverkehr trifft ein. Das freundliche Lächeln des Busfahrers entschädigt fast für die Odyssee. „Ich fahre nach Hann. Münden“, sagt er. Worte, die mein Herz erwärmen. „Aber ich muss nach Halle, fahren Sie da auch hin?“, tönt es mit sächsischem Akzent hinter mir. Nein, nach Halle geht es nicht. Der Mann mit dem sächsischen Akzent fährt trotzdem mit. Er versucht bereits seit gestern Abend, zurück nach Hause zu kommen. Für die Nacht hatte er eine Unterkunft in Kassel gefunden.

11.06 Uhr: Der Bus hält an einem Bahnübergang Richtung Hann. Münden. Der Übergang ist gesperrt. Wie, es fährt doch ein Zug? Ein gelber Kleinzug der Deutschen Bahn rauscht vorbei. „Netz Instandhaltung“ steht darauf. Immerhin wird versucht, die Probleme zu beheben.

11.11 Uhr: Endlich in Hann. Münden angekommen. Alle aussteigen. Wie die Mitreisenden nun nach Halle kommen? Weiterhin unklar.

11.22 Uhr: Trudele in der Mündener Redaktion ein. Lasse mich auf meinen Schreibtischstuhl fallen. Bin froh, heute nicht nach Halle zu müssen. Geschafft.

Probleme mit NVV?

Sabine Herms, Pressesprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbundes, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Der NVV sammelt alle Daten der Verkehrsunternehmen und speist sie über eine Datendrehscheibe in das System ein. Daher ist die Auskunft nur so gut, wie die Daten der Verkehrsunternehmen. Werden von den Verkehrsunternehmen bei Einschränkungen die Infos nicht zeitnah in das System eingespielt, kommt es zu falschen Informationen. Wir haben heute die Unternehmen darauf hingewiesen und darum gebeten, gerade bei solchen Ausnahmesituationen dafür zu sorgen, dass wir aktuelle Daten in der Auskunft haben.

Herms rät, sich bei Problemen an das NVV-ServiceTelefon unter 0800/9390800 zu wenden.