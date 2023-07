Suchaktion: Polizeihubschrauber flog über Hann. Münden

Von: Jens Döll, Kira Müller

Ein tieffliegender Hubschrauber half bei der Vermissten-Suche. © Kira Müller

Ein tieffliegender Polizeihubschrauber sorgte am Sonntagabend (23.7.2023) für Aufsehen in Hann. Münden. Grund war eine Suchaktion.

Hann. Münden – Ein tieffliegender Polizeihubschrauber sorgte am Sonntagabend für Aufsehen in Hann. Münden. Die Polizei Göttingen teilte am Montagmorgen mit, dass eine ältere Frau gesucht wurde, die in einem Mündener Pflegeheim vermisst wurde. Laut Polizeisprecherin Jasmin Kaatz wurde die „lebensältere Dame“ gegen 18.10 Uhr vom Pflegepersonal als vermisst gemeldet.

Polizeihubschrauber aus Hannover angefordert

Sie sei gesundheitlich eingeschränkt. Der Polizeihubschrauber wurde aus Hannover angefordert, um die Polizisten am Boden zu unterstützen. Zudem half die Feuerwehr Münden mit 18 Einsatzkräften bei der Vermisstensuche.

Gegen 21.45 Uhr, so Kaatz weiter, konnte Entwarnung gegeben werden, die vermisste Frau wurde in der Nähe des Pflegeheimes angetroffen und konnte zurückgebracht werden.