Superintendent Thomas Henning geht nach fast zweieinhalb Jahrzehnten in den Ruhestand

Von: Jens Döll

Superintendent Thomas Henning blickt auf 24 Jahre voller Veränderungen zurück. Nun verabschiedet er sich. © Jens Schulze

Der Superintendent Thomas Henning geht nach fast zweieinhalb Jahrzehnten in den Ruhestand. Er fing im Kirchenkreis Münden an. Es wird ein Abschiedsgottesdienst am Sonntag, 18.06.2023, geben.

Hann. Münden – Es war ein relativ kleiner Kirchenkreis Münden, in dem Thomas Henning 1999 sein Amt als Superintendent antrat. Er erinnert sich noch, wie er sich damals in der Kirchenkreiskonferenz in Landwehrhagen vorstellte. Heute, nach dem Zusammenschluss mit dem Kirchenkreis Göttingen, ist alles eine Nummer größer. Dieses Zusammengehen der Kirchenkreise war die gravierendste Veränderung in seiner Amtszeit, aber bei Weitem nicht die einzige. Wenn Thomas Henning sich am Sonntag, 18. 06.2023, in den Ruhestand verabschiedet, kann er auf fast zweieinhalb Jahrzehnte voller Veränderungen zurückblicken.

Hann. Münden: Abschiedsgottesdienst für Thomas Henning

Der öffentliche Gottesdienst mit Empfang zur Verabschiedung von Thomas Henning findet am Sonntag, 18.06.2023, ab 14 Uhr in Hann. Münden in der St. Blasius-Kirche statt. Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Göttingen-Münden und die Stadtkirchengemeinde Münden laden dazu ein, wie Bettina Sangerhausen, Öffentlichkeitsreferentin des Kreises, berichtet.

Bevor er Superintendent in Hann. Münden wurde, war der 64-Jährige zwölf Jahre lang Pastor in der Gemeinde Heiligendorf im Kirchenkreis Wolfsburg. Dort hatte er die ersten Kürzungsrunden schon miterlebt, die bald darauf auch den Kirchenkreis Münden erreichten. Damit umzugehen, nennt er „eine wichtige Herausforderung“.

Das sei nicht ohne Konflikte abgegangen. Frustrieren ließ er sich davon indes nicht „Es ist wichtig, eine Perspektive zu entwickeln, wohin man unterwegs ist. An den Gegebenheiten kann man selten etwas ändern, pragmatische Lösungen sind gefragt, den Blick nach vorn richten und sich nicht von der Vergangenheit bestimmen lassen“, ist seine Devise. Am Ende habe das dazu geführt, die Kirchenkreise Münden und Göttingen zusammen zu führen, „gemeinsam sind wir stärker.“ Gemeinsam statt allein, das Prinzip findet sich in vielen Bereichen, seitdem Mitglieder- und Stellenzahlen schrumpfen.

Als Thomas Henning nach Hann. Münden kam, gab es in der Kernstadt noch fünf Pastoren auf 3,75 Stellen. Heute sind es noch zwei Personen auf zwei Stellen. Dem noch jungen Kirchenkreis Göttingen-Münden wünscht er, ein Kirchenkreis zu sein, der diese Veränderungen möglich macht, unterstützt und der die Menschen mitnimmt.

Kirchenkreis Göttingen-Münden: Henning erlebte viele Veränderungen mit

Superintendent sein, das heißt nicht nur, zusammen mit dem Kirchenkreisvorstand den Kirchenkreis zu leiten, Dienstvorgesetzter der Pastoren zu sein und Anstellungsträger gegenüber den Mitarbeitern im Diakonischen Werk, sondern auch, als Mittelsmann und Bindeglied zwischen Gemeinden, Kollegen und dem Landeskirchenamt zu agieren.

Dazu kommt die geistliche Leitung des Kirchenkreises, also das, was Kirche inhaltlich ausmacht.

Thomas Henning war immer derjenige, der angesprochen wurde, wenn irgendwo etwas nicht rund lief, so Sangerhausen. Er hatte zudem lange einen Stellenanteil als Pastor in der Stadtkirchengemeinde Münden inne und damit den direkten Kontakt zu den Gemeindegliedern. „Das war immer wichtig, weil es ein Stück Erdung ist“, sagt er. Als Pastor bekomme man nicht oft ein Feedback, daher habe es ihn immer sehr gefreut, wenn eines kam, wenn etwa nach einer Beerdigung jemand sagte „da haben Sie unsere Mutter gut getroffen“ oder „das hat uns getröstet.“ Es sei schön, einfach mit den Menschen im Gespräch zu sein. Und dazu gab es reichlich Gelegenheiten, wie einige Beispiele zeigen: In bester Erinnerung sind ihm die zwei Stadtkirchentage auf dem Mündener Kirchplatz, ökumenisch gefeiert mit großem Aufwand.

Oder der Kirchenkreissonntag in Dransfeld, bei dem die Hauptamtlichen, inklusive Superintendent, als Models über den Laufsteg gingen – sie zeigten Mode aus der Kleiderkammer, die es damals in Hann. Münden noch gab. Zum Kloster Bursfelde, wo er auch einmal Vorsitzender der Stiftung war, hat Thomas Henning eine besondere Verbindung.

Hospizarbeit liegt Thomas Henning am Herzen

Die Hospizarbeit liegt ihm am Herzen. Aktuell ist Thomas Henning 2. Vorsitzender der Bürgerstiftung Ambulantes und Stationäres Hospiz Hann. Münden. Es sei wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren, sagt er. Auch im Ruhestand werde er weiter in der Bürgerstiftung mitarbeiten. In Laubach hat er im Team mit den Ehrenamtlichen die neue Gottesdienstform „Ausatmen“ entwickelt. Hier arbeiten Evangelisch-lutherische und reformierte Kirchengemeinde zusammen.

Was plant er für die Zeit nach der Berufstätigkeit? „Ich habe jetzt kein Seminar besucht zur Vorbereitung auf den Ruhestand“, sagt er schmunzelnd. „Ich mache ein Jahr lang nichts und schaue, was in der Zeit entsteht.“ (Jens Döll)