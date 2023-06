Tag mit Herz und Musik in Hann. Münden: Ukrainerinnen drückten ihre Dankbarkeit aus

Von: Thomas Schlenz

Ukrainerinnen veranstalteten einen Dankbarkeitstag in Hann. Münden. © Bettina Sangerhausen/nh

Geflüchtete Ukrainerinnen hatten ins Mündener Geschwister-Scholl-Haus eingeladen, um Danke zu sagen, bei allen, die sie unterstützt haben.

Hann. Münden – Unter einem Bogen aus Luftballons in den Farben der Ukraine und Deutschlands begrüßten junge Frauen mit Blumenkränzen im Haar die Gäste, wie Besucherin Bettina Sangerhausen berichtet: Die ukrainischen Frauen in Hann. Münden hatten am Sonntag ins Geschwister-Scholl-Haus/Mehrgenerationenhaus eingeladen, um einmal allen Danke zu sagen, die sie hier bisher unterstützt haben.

Das taten sie mit Musik aus ihrer Heimat, mit typischen ukrainischen Gerichten wie Borschtsch und Varenyky und mit vielen liebevollen Details. So erhielt jeder Gast beim Eintreten nicht nur ein Ehrensträußchen als Symbol für die Ukraine, sondern auch Herz-Kekse in den deutschen und ukrainischen Nationalfarben.

Farben blau-gelb und schwarz-rot-gold schmückten Saal in Münden

Im geschmückten Saal dominierten die Farben blau-gelb und schwarz-rot-gold. Die Gastgeberinnen, viele in traditioneller Kleidung, hatten einen kleinen Einblick in die reiche ukrainische Kultur vorbereitet. Ob als poppig-fröhlicher Chor (Natalia Strutynska, Iryna Kostiuk, Kateryna Uralbaieva, Iryna und Lisa Provozon) oder als Duo (Iryna und Lisa Provozon) mit einer alten Volksweise - den Applaus hatten die Akteurinnen verdient.

Durch das Programm führten Iryna Karas und Steven McMahon auf Ukrainisch und Deutsch. Ein wenig Poesie war auch dabei, vorgetragen von Artur Kosakevych, ein Gedicht, in dem es um ein Gebet für den Frieden für das Heimatland geht.

Zärtlichkeit, Mut, Weisheit und Unzerbrechlichkeit prägten Dankbarkeitsfest

Mit nicht viel mehr als ihrer Gitarre war Maria Kusmeniuk vor dem Krieg geflohen und spielte auf dieser nun auf der Bühne im Geschwister-Scholl-Haus. Als Trompetenduo traten Melanie Geerlings und der acht Jahre alte Ivan Kostiuk auf. Mit blau-gelben Bändern tanzten die Kinder der Gruppe „Fiksiki“ (Sofiia Uralbaieva, Polina Serhieiva , Anastasia Kirkeian, Olena Velikaya, Alisa Karas, Sofiia Karas, Lika Karas), die im Mitmachzirkus des Kneipp-Vereins ihre Performance einstudiert hatten.

Bilder, die ukrainische Nachwuchskünstler im Workshop beim Mündener KunstNetz gemalt hatten, zierten den Saal und konnten, ebenso wie hübsche Handarbeiten, auch erworben werden. Rock for Tolerance hat die Veranstaltung finanziell unterstützt. Wer bei den Varenyky auf den Geschmack gekommen war, der hatte direkt die Gelegenheit, unter Anleitung zu lernen, wie man diese gefüllten Teigtaschen herstellt.

So fröhlich die meisten Auftritte und das Miteinander auch waren, blieb die Situation der Ukrainer doch präsent. Wer den Blick durchs bunte Treiben schweifen ließ, dem fiel auf, dass fast keine ukrainischen Männer anwesend waren. Und das Lied „Wo immer du bist“ (Khrystyna Shvets und Iryna Provozon), in dem beschrieben wird, wie die Kinder nicht verstehen, warum die Mutter auf die Frage nach dem Papa keine Antwort weiß, machte die Lage sehr deutlich.

„Zärtlichkeit, Mut, Weisheit und Unzerbrechlichkeit“ - diese vier Wünsche hatten die Gastgeberinnen jedem Besucher, jeder Besucherin auf einem Kärtchen mit auf den Weg gegeben. Die vier Eigenschaften prägten auch das „Dankbarkeitsfest“, für das die einheimischen Helferinnen und Helfer ihrerseits Danke sagen.