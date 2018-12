Taschendiebstähle auf Weihnachtsmärkten gehen zurück

Weihnachtsmärkte ziehen die Besucher nicht nur wegen des besonderen Flairs an, auch Taschendiebe nutzen das Markttreiben aus. Erfreulich: In der Region geht die Zahl der Diebstähle zurück.

„Die Taschendiebe suchen ganz gezielt die Enge auf den Märkten“, sagt Rita Salgmann, Leiterin der Zentralstelle Prävention im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Die Kriminalistin beschreibt eine beliebte Masche der Ganoven: „Einer lenkt das Opfer ab, der Zweite stiehlt die Beute, und ein Dritter nimmt das Diebesgut an sich und taucht im Gedränge unter.“

Innerhalb weniger Sekunden verschwinden so Brieftasche, Handy oder Kreditkarten. Die Diebe sind oft nur schwer ausfindig zu machen, wenn sie nicht gerade auf frischer Tat ertappt werden – zumal die Opfer den Verlust häufig erst später bemerken und darum auch keinen Täter beschreiben können.

Laut der Kriminalstatistik gab es im vergangenen Jahr in der Stadt Göttingen 253 registrierte Taschendiebstähle, acht mehr als im Jahr zuvor. Für dieses Jahr zeichnet sich nach Angaben von Polizeisprecherin Jasmin Kaatz ein Rückgang der Zahlen ab. Das ist auch in Hann. Münden der Fall. 17 Delikte wurden 2016 aktenkundig, zwölf im vergangenen Jahr.

Sehr erfreulich lesen sich die Zahlen bezüglich des Weihnachtsmarktes in der Dreiflüssestadt. Kein Taschendiebstahl wurde 2017 gemeldet, und auch in diesem Jahr gab es noch kein entsprechendes Delikt. Auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt waren es laut Polizei 2017 elf Delikte, Diebstahl und Taschendiebstahl zusammengefasst.

Das Landeskriminalamt in Hannover gibt Tipps für einen unbeschwerten Weihnachtsmarktbummel. Ein wichtiger Hinweis lautet: „Achten Sie gerade im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder in die Zange genommen werden.“ Weitere Informationen gibt es im Internet unter:

www.polizei-beratung.de/presse

Mit der Polizei auf dem Weihnachtsmarktt: Punsch und Prügeleien

Wenn es am Glühweinstand zu Streitereien kommt, ist Hauptkommissar Joachim Subklewe zur Stelle. Der 60-Jährige ist auf Streife unterwegs auf dem Mündener Weihnachtsmarkt. Dass eine Rangelei unter Betrunkenen außer Kontrolle gerät, passiere hier eher selten. „Meistens reicht es schon, wenn man in Ruhe mit den Leuten redet und die Situation klärt“, erklärt Subklewe. Polizeistreife habe viel mit Prävention zu tun. Oftmals genüge schon der Anblick der Uniform, um potenzielle Unruhestifter von Verstößen oder Straftaten abzuhalten.

Beim Rundgang über den Weihnachtsmarkt wird schnell klar, dass der Hauptkommissar in Hann. Münden kein Unbekannter ist. „Hallo, wie geht’s?“, „Wie läuft das Geschäft?“ – Subklewe grüßt Passanten und unterhält sich mit Standbetreibern. Die Menschen reagieren durchweg positiv auf die polizeiliche Präsenz. „Wir leben hier in einer Kleinstadt, man kennt sich halt“, sagt der Polizist. Es passiere häufig, dass Menschen auf der Straße ihn ansprechen, wenn sie etwas Verdächtiges bemerkt haben. Und tatsächlich – nach kurzer Zeit spricht ein Passant den Hauptkommissar an und verweist auf einen „jungen Mann mit Mütze, der angeblich Spenden für behinderte Kinder sammelt“. Dabei könnte es sich um einen Trickbetrüger handeln.

Sofort geht Subklewe dem Hinweis nach – jedoch ohne Erfolg. In der Menschenmenge fehlt von dem Verdächtigen jede Spur. Abgesehen davon geht es an diesem Nachmittag ruhig zu auf dem Weihnachtsmarkt. Das sei unter der Woche meistens der Fall, sagt Subklewe. Wenn es darum geht, Taschendiebstähle zu verhindern, kann die Uniform zum Problem werden. Die Diebe erkennen die Polizisten schon auf große Entfernung, bevor diese sie wahrnehmen. Deshalb ist zeitgleich auch eine zivile Streife zwischen Bratwurstbude und Glühweinstand unterwegs. „Es sind Diebe unterwegs, aber das ist nicht die Masse“, betont der Hauptkommissar.

Die Polizei kontrolliert den Weihnachtsmarkt mehrfach am Tag. Dabei soll die Streife aber nicht nur Taschendieben und Trickbetrügern entgegenwirken. Es gehe auch allgemein darum, Sicherheit zu vermitteln, sagt Subklewe. „Die Sicherheitslage ist mittlerweile immer präsent, das ist eine Entwicklung innerhalb der letzten Jahre.“ Gemeint sind Terroranschläge. Ein Restrisiko gebe es trotz aller Schutzmaßnahmen natürlich immer, sagt Subklewe.

Er macht deutlich: „Es geht uns vor allem darum, vor Ort zu sein und schnell eingreifen zu können, wenn was passiert.“