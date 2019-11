Tempo 30: Gemeinderat Bühren lehnt Geschwindigkeitsbegrenzung ab

Die Gemeindestraßen in Bühren bekommen vorerst keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Darauf verständigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Aufgekommen war die Diskussion um eine innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung schon vor mehreren Jahren, nachdem verschiedene Bürger den Eindruck geäußert hatten, dass in gewissen Bereichen zu schnell gefahren wird. Nachdem der Landkreis dann 2016 eine Begrenzung für die beiden Kreisstraßen (Thiestraße und Maschstraße) abgelehnt hatte, erhielt Bürgermeister Christoph Witzke bei der letzten Verkehrsschau die Auskunft, dass die Gemeinde das für ihre eigenen Straßen durchaus veranlassen könne.

„Gleichzeitig wurde uns aber auch gesagt, dass das einen wahren Schilderwald erzeugen würde und das dadurch auch erhebliche Kosten auf die Gemeinde zukommen würden“, so Witzke.

+ Bürgermeister Christoph Witzke © Per Schröter Weil es in den betroffenen kleineren Straßen ohnehin überwiegend Anwohnerverkehr gebe, wolle man jetzt von einer generellen Regelung für die Gemeindestraßen absehen. „Allerdings wurden in jüngster Vergangenheit auf der Thiestraße und der Maschstraße durch die Verkehrswacht Messungen vorgenommen, deren Ergebnisse noch offen sind“, sagte Witzke. Sobald diese Ergebnisse präsentiert werden, wolle sich der Gemeinderat des Themas noch einmal annehmen.

Bei einer Baumkontrolle durch die Forstplanung Göttingen sind in Bühren 137 auf Gemeindegebiet stehende Bäume erfasst und nummeriert worden. Das berichtete Bürgermeister Christoph Witzke am Abend ebenfalls. „Von den kontrollierten Bäumen wurden sechs zur Fällung vorgeschlagen“, führte Witzke aus. Ein an der Bührener Straße im Einmündungsbereich zum Sportplatz stehender Baum habe wegen „Gefahr in Verzug“ sofort gefällt werden müssen.