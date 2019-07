HNA-Test: So gut funktionieren Tipps gegen Hitze aus dem Internet

Der Sommer gibt ordentlich Gas: Am Donnerstag kratzte das Thermometer in der Region an der 37-Grad-Marke.

Als leidgeplagter Dachgeschoss-Bewohner klammert man sich da an jeden Strohhalm, der ein wenig Abkühlung verspricht – auch an kuriose Tipps aus dem Internet. Aber helfen die wirklich? HNA-Volontär Maurice Morth hat die Tipps in einer der heißesten Nächte des Jahres ausprobiert.

Nasse Vorhänge

Mit einem nassen Vorhang/Stofftuch soll man eine Konstruktion bauen können, die einer Klima-Anlage gleicht: Einfach den Stoff in Wasser tränken und vor das offene Fenster oder den Ventilator hängen. Fazit: Die Variante mit dem Fenster fühlt sich schnell nach Sauna-Aufguss an, die Ventilator-Luft wird hingegen wesentlich frischer.

Heißer Tee

Ein Tee bei hochsommerlichen Temperaturen? Klingt absurd, aber theoretisch soll so ein kontinuierliches Schwitzen ausgelöst werden - das dient wiederum der Regulierung der Körpertemperatur. Fazit: Es kostet Überwindung und bringt nichts. Vielleicht liegt es daran, dass ich sowieso schon schwitze, vielleicht auch am Erkältungs-Tee.

Die Wärmflasche

Eine zwischen die Oberschenkel gelegte Wärmflasche soll Abkühlung verschaffen – natürlich mit kaltem Wasser.

Angeblich verteilt sich so die Kühle über die Blutbahn gleichmäßig im ganzen Körper. Fazit: Für ein paar Minuten fühlt es sich kühler an, allerdings nur an den Oberschenkeln. Danach wird es wieder schwitzig.

Eis-Plastikflasche

Eine nicht ganz mit Wasser gefüllte Plastikflasche soll eingefroren und tagsüber möglichst erhöht im Raum aufgestellt werden.

Laut dem Internet wird so die Luft in der Umgebung der Flasche abgekühlt. Diese sinkt daraufhin ab, die warme Luft steigt gleichzeitig auf und wird wieder gekühlt.

Fazit: In der Theorie klang es hervorragend, in der Praxis passiert genau gar nichts. Der einzige Effekt: Ein Wasserfleck auf dem Schrank, weil der Tester das an der Flasche entstehende Kondenswasser vergessen hat.

Treppenhaus-Kamin

Nach einem ähnlichen Prinzip wie die Plastikflasche soll auch ein Treppenhaus funktionieren: Warme Luft hat eine geringere Dichte, steigt also nach oben. Die warme Luft wandert durch das Treppenhaus nach oben und verlässt es durch ein Fenster/eine Öffnung – kühlende Luft soll den Platz einnehmen.

Fazit: Die Temperatur im Eingangsbereich der Wohnung sinkt etwas und bei geöffneter Haustür steigt gleichzeitig das Vertrauen in die eigenen Nachbarn.

Tiefkühl-Socken

Socken vor dem Tragen einige Stunden ins Gefrierfach legen. Beim Laufen sollen sie so ihre Frische langsam abgeben.

Fazit: Tatsächlich kühlen die Socken beim abendlichen Spaziergang die Füße –schnell fühlt es sich allerdings so an, als trage man Socken frisch aus der Waschmaschine.

Tiefkühl-Nachthemd

Einen ungewöhnlichen Tipp zum Einschlafen bietet das Internet dann auch noch: Das Nachthemd/den Pyjama während des Tages ins Gefrierfach legen und kurz vor der Bettruhe anziehen. Fazit: Der Körper bleibt für ein paar Minuten kühl.

Für schnelle Einschläfer definitiv einen Versuch wert. Und die Hitze spürt man im Schlaf dann auch nicht mehr.