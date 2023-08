Katzenretter im Dauereinsatz: Immer mehr ausgesetzte Tiere in Hann. Münden

Von: Jens Döll

Katze Suri musste am Bein operiert werden. Sie wurde bei Bonaforth aufgefunden. Nicole Herthum und Petra Hötte berichten, dass der Tierschutzverein in vergangener Zeit vermehrt Katzen aufnehmen muss. © Jens Döll

Der Mündener Tierschutzverein muss immer mehr Katzen aufnehmen. Seit Anfang des Jahres waren es schon 25. Es werden Pflegehaushalte gesucht und auch Helfer.

Hann. Münden – Es sind traurige, herzzerreißende Geschichten, die Nicole Herthum und Petra Hötte vom Tierschutzverein Münden erzählen. Seit geraumer Zeit nimmt der Verein viele Katzen in Obhut. Die Tiere werden oftmals ausgesetzt. So wurden an einem Nachmittag von einer Spaziergängerin am Wegesrand im Wald zwischen Hedemünden und Meensen drei Kitten und eine tote Katze gemeldet.

Hann. Münden: Immer mehr Katzen müssen gepflegt werden

Mitglieder des Vereins machten sich über einen Waldweg bei Laubach auf den Weg, um die Tiere zu holen. Vor Ort wurden dann im Gebüsch durch Zufall noch eine weitere Katze und ein Kitten gefunden werden, berichtet Herthum, erste Vorsitzende des Vereins.

„Haben wir wirklich alle Tiere gefunden?“, ist die Frage, die sie sich stellt. „Warum nimmt man den Tod der Tiere billigend in Kauf?“, fragt Hötte. Werden Katzen vom Verein gerettet, kommen sie – nach einem obligatorischen Tierarztbesuch – bei privaten Pflegestellen unter. Dort werden sie aufgepäppelt und dann vermittelt.

Auch Hötte nimmt Fundtiere auf. Ein aktuelles Beispiel ist Katze Suri. Sie wurde in der Nähe Bonaforths aufgefunden und hatte ein gebrochenes Bein. Es wurde erfolgreich operiert, der Heilungsprozess dauert aber noch an. Auch das Tier wird vermittelt. „Wir führen intensive Gespräche mit Leuten, die sich für ein Tier interessieren“, berichtet Herthum. Auch schauen wir uns die Gegebenheiten im potenziellen neuen Heim an.

Tiere werden von den Besitzern ausgesetzt

„Manchmal muss man auch ,Nein’ sagen“, so die Vorsitzende. Seit Anfang des Jahres hat der Verein, der etwa 100 Mitglieder hat, 25 Katzen aufgenommen. Das seien viel mehr als in den vergangenen Jahren. „Vereine in anderen Regionen haben dieses Phänomen bereits seit einiger Zeit, bei uns kam es erst jetzt an“, berichtet Herthum.

Hintergrund sei, so Herthum und Hötte, dass sich viele Menschen während der Coronazeit „unbedacht“ Katzen angeschafft hätten. Zudem würden viele Hobbyzüchter ein Geschäft wittern und viele Tiere „produzieren“.

„Katzen können bis zu drei Mal im Jahr werfen“, berichtet Petra Hötte. Der Markt sei aber übersättigt, zudem greifen bei Onlineportalen mittlerweile stärkere Regeln bei der Vermittlung von Tieren. Hinzu komme, dass es keine einheitlichen Chip- und Kastrationsregeln gebe.

Hann. Münden: Keine Katzenschutzverordnung

So haben die Gemeinde Staufenberg und die Samtgemeinde Dransfeld Katzenschutzverordnungen. Hann. Münden habe eine solche Verordnung bis heute nicht. Man hoffe vonseiten des Vereins auf eine niedersachsenweite Verordnung. Diese stehe gerade im Raum. „Wir als Tierschutzverein plädieren dafür, dass es eine Chip- und Registrationspflicht für alle Katzen, auch Hauskatzen, geben muss“, so Herthum. So könne man die Besitzer leicht herausfinden.

Zudem sollte es eine Kastrationspflicht geben, damit sich Tiere nicht unkontrolliert vermehren können. Ein weiterer Faktor, so die beiden Tierschützerinnen, sei, dass die Tierarztkosten seit Oktober 2022 gestiegen seien. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen sei es ein großes Problem.

Der Mündener Tierschutzverein verfügt nicht über ein eigenes Tierheim. Katzen und andere Tiere kommen bei privaten Pflegestellen unter. „Man muss tierlieb sein, Zeit und Platz haben.“ Die Pfleger müssen nicht automatisch Teil es Vereins sein. Sie werden mit Tierfutter und Equipment unterstützt, außerdem übernimmt der Verein die Tierarztkosten. (Jens Döll)